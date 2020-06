Evasans : un appareil de Tahiti Nui Helicopters en route pour les Marquises

Au lendemain de la confirmation par Édouard Fritch du déploiement d’un hélicoptère aux Marquises, la compagnie Tahiti Nui Helicopters a commencé à charger un de ses EC 135 à bord de l’Aranui ce vendredi après-midi. L’appareil, qui assurait jusque-là des vols touristiques et des évacuations sanitaires entre Bora Bora et Tahiti, sera plus tard remplacé par un autre hélicoptère, aux couleurs de l’archipel.

Il fallait bien que le gouvernement arrive avec de bonnes nouvelles pour son déplacement aux Marquises. Édouard Fritch n’a pas attendu le conseil des ministres pour révéler la première hier, à Hiva Oa. Comme l’ont rapporté Les Nouvelles de Tahiti, le président a annoncé jeudi qu’un hélicoptère serait déployé « très prochainement » dans l’archipel, entre autres pour assurer les évasans. Une demi-surprise, puisqu’à la mi-octobre, alors que le fenua était sous le choc de la mort du petit Hoane, l’élu avait lui-même assuré que cet hélicoptère rentrerait en opération, quoiqu’il en coûte, avant la fin juin 2020.

Il s’agissait donc de coller au calendrier, malgré l’actualité mouvementée de ces derniers mois. Et comme prévu, c’est Tahiti Nui Helicopters, qui a été mis aux manettes de l’opération. Ce vendredi, aux environs de 16 heures, la filiale d’ATN a posé un de ses appareils, un EC 135 sur les quais de Motu Uta, et ses équipes ont commencé à le préparer pour son voyage vers Nuku Hiva, où il devrait être basé. L’hélicoptère devrait être embarqué à bord du cargo mixte ce samedi matin, pour un départ en fin de journée. Le gouvernement n’a pas encore apporté de précision quant à la date exacte d’entrée en opération, mais on peut s’attendre à voir voler l’hélicoptère aux Marquises d’ici la mi-juillet. Le EC 135 (fabriqué par Europcopter, devenu Airbus Helicopters) est un bi-moteur et le modèle est fréquemment utilisé par les services d’urgence en Europe. Il sera capable d’assurer les évacuations sanitaires, et éventuellement, à terme, le transport de passagers dans tout l’archipel. Une convention doit être signée en ce sens par la compagnie, le Pays, qui financera l’essentiel de l’exploitation, et la communauté de communes des Marquises ce samedi.

Un autre hélicoptère « en préparation » en métropole

Cet hélicoptère construit en 2002, et décoré aux couleurs bleues de sa compagnie ne restera pourtant pas longtemps à Nuku Hiva. Tahiti Nui Helicopters va louer un appareil spécialement pour ce nouveau marché. Cet autre EC 135 serait « en préparation » en métropole : il arborera notamment une livrée rouge, jaune et blanche, aux couleurs du drapeau marquisien.

Un quatrième hélicoptère donc, pour la filiale d’ATN (et de HBG, leader français du transport aérien par hélicoptère), qui dispose actuellement de deux EC135 T2 et d’un Ecureuil AS350 B2. À noter que tous ces appareils sont capables, dans une certaine mesure, d’assurer les évacuations sanitaires. Chez Tahiti Nui Helicopters, on assure que ce départ temporaire d’un hélicoptère vers les Marquises ne pèsera pas sur sa capacité d’assurer les évacuations sanitaires aux îles du Vent et aux Raromata’i.