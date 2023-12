Nuku Hiva : derniers préparatifs avant le lancement du 14e festival des Marquises

Le Matavaa o te Henua Enana débute samedi à Nuku Hiva. Les derniers préparatifs sont en cours et l’organisation va bon train : les premières délégations sont arrivées hier, les autres vont suivre progressivement. Le point avec Heretu Tetahiotupa, président du Comothe, aux manettes de ce Festival des arts et cultures qui va durer cinq jours.

Lire aussi : Matavaa o te Henua Enana, une 14e édition sur le thème de l’énergie ancestrale

C’est la dernière ligne droite à Nuku Hiva, ou le festival est prévu du 12 au 16 décembre. Ce mercredi matin, des centaines de personnes s’activent au Tohua Temehea, site nouvellement aménagé pour accueillir le du village des artisans et les soirées spectacle. On peut y trouver les équipes de la maison de la culture « qui installent les sons et lumière », mais aussi les agents de la mairie « pour mettre en place les dernières infrastructures », ou encore les écoliers « en pleine répétition puisqu’ils se préparent depuis plusieurs mois pour ouvrir le festival samedi », décrit le président du Comothe, Heretu Tetahiotupa. Bref, ça grouille. « On a des centaine de personnes qui travaillent », poursuit le jeune organisateur, « impressionné et surpris » par « l’implication de toute la population de l’île ». Surpris, Heretu Tetahiotupa l’est aussi par ce que « tout ce passe bien pour le moment ».

Pas d’inquiétude au niveau des transports

Hier, les Marquisiens ont accueilli les premières délégations. A commencer par celle de Tahiti, puis celle de Fatu Hiva. Le programme des prochains jours sera d’ailleurs consacré au bon accueil des visiteurs, « les installer, et s’assurer qu’ils puissent vivre un bon festival.. tout en finissant les derniers petits détails de notre programme en parallèle ». L’épilogue de deux ans d’organisation pour le bureau du Comothe, composé de huit personnes, et qui peut s’appuyer sur une centaines de collaborateurs répartis dans différentes commissions, chacune ayant son domaine dédié, comme la logistique, l’hébergement ou le transport. Ce dernier point pourrait d’ailleurs être une source d’inquiétude en ce qui concerne les spectateurs et touristes, suspendus aux évolutions sociales du côté d’ATN, où une grève n’est toujours pas à écarter.

Réponse demain dans les airs, mais du côté du Comothe, on se préoccupe surtout de la mer. « Le festival est centré sur les délégations marquisiennes et sur le renouveau de la culture marquisienne », rappelle le président. « Tout l’aspect touristique est une conséquence qui a été générée par l’évènement, mais ça n’est pas le focus de l’organisation. Nous sommes concentrés sur l’acheminement des délégations et ça se passe par la mer avec le Tahiti Nui qui fait des aller-retours sur les îles », enchaîne-t-il. Pour le moment, tout est en place, « il n’y a pas d’inquiétude au niveau des transports, on a la maîtrise dessus ».

Au total, près de 3 000 personnes sont attendues à Nuku Hiva pendant toute la durée du festival. « Je le vit comme une expérience vraiment forte, une opportunité incroyable et une source de développement. c’est une occasion pour moi d’apprendre des choses, et surtout de pouvoir m’investir pour ma culture, mon peuple et ma terre. C’est très important pour moi », souligne Heretu Tetahiotupa.