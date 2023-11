Matavaa o te Henua Enana, une 14e édition sur le thème de l’énergie ancestrale

Le festival des Marquises, Matavaa o te Henua Enana, aura lieu du 16 au 20 décembre à Nuku Hiva sur le thème Auìi Tupuna ou énergie ancestrale. Les six délégations représentant les six îles habitées des Marquises présenteront leur vision artistique du thème chaque soir du festival. La majeure partie des performances sera, pour la première fois, filmée en live.

J- 26 pour la 14e édition du Matavaa o te Henua Enana. Le festival des arts et de la culture des îles Marquises se déroulera sur l’île de Nuku Hiva du 16 au 20 décembre prochain. Il aura pour thème Auìi Tupuna, Au signifiant le courant, ìi, la force et tupuna, les ancêtres. Pour Heretu Tetahiotupa, président du Comothe, le comité organisateur, il est essentiel de bien distinguer la démarche conservatrice et l’expression moderne de la culture. « Aujourd’hui, nous sommes à un carrefour. Les connaissances traditionnelles sont encore portées par des anciens et il est important que nous les préservions et les fassions vivre parce que, dès que les anciens auront disparu, nous n’y aurons plus accès. Or, ces informations sont essentielles car elles vont définir qui nous sommes profondément. »

La pratique de la culture est vivante « et se doit d’évoluer », précise Heretu Tetahiotupa, la tradition se doit « de rester enracinée ». Il interroge : « Folklore ou culture ? Nous transformons nos expressions pour représenter le fantasme des tourismes. Il faut, de ce fait, nous concentrer sur le fond, sur les trésors laissés par nos ancêtres : la langue, la danse, la sculpture, le tatouage, l’art culinaire. Ils ont laissé des chemins, il nous faut les comprendre puis les emprunter. »

3 000 personnes attendues : « Nous doublons la population de notre île pendant le festival »

Six délégations représentant les six îles habitées des Marquises présenteront leur vision artistique du thème chaque soir du festival. Huit délégations supplémentaires parrainées par les délégations des Marquises sont attendues, composées de Marquisiens résidant notamment à Tahiti. Le Comothe a dû gérer le déplacement de 1 700 personnes. Le public est d’ores et déjà évalué à 3 000 personnes. « Nous doublons la population de notre île pendant le festival », confirme Heretu Tetahiotupa.

Il n’y aura pas de délégation étrangère. Seuls deux tatoueurs samoans ont été conviés, les Samoa ayant permis à la pratique du tatouage de perdurer puis de revivre en différents endroits du Pacifique.

Les cinq journées de festival se déclineront en rencontres, ateliers culinaires, dégustations de plats, démonstrations de savoir-faire traditionnel, cérémonies traditionnelles. « Les actions culturelles seront mises en valeur par les porteurs de projet eux-mêmes », précise Cannelle Teao-Billard, coordinatrice administrative du Comothe. Par exemple, l’académie marquisienne présentera ses derniers travaux.

Plusieurs sites ont été retenus pour cette nouvelle édition du festival. « Il va bouger entre les trois vallées de Taiohae, Taipivai et Hatiheu », précise le président. « C’était important pour nous de faire vibrer chacun des sites et de vivre l’expérience culturelle et communautaire ensemble qui, pour certains, sont ancestraux. (…) Cela nous permettra de ressentir ce que nos ancêtres ont pu ressentir. »

Retransmission en Facebook live

Le festival se terminera par une soirée concert qui mélangera de la musique actuelle et de la musique traditionnelle, avec des performances vocales uniquement en langue eo enana.

Par ailleurs, le Comothe réalisera une captation des représentations. La majeure partie des soirées de spectacle sera retransmise en live via Facebook. Les images seront également diffusées ultérieurement dans le cadre de la promotion des prochains festivals et de l’inscription à l’Unesco si elle se confirme en janvier 2024.

Initialement prévu tous les deux ans, le festival revient à un an d’intervalle avec l’édition précédente qui s’est déroulée à Fatu Hiva en décembre 2022 afin de rattraper le décalage causé par la Covid. Le prochain Matavaa o te Henua Enana est prévu en 2025 à Ua Huka.