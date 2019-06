27 ans de réclusion criminelle requis pour avoir tué le nouvel amant de son ex

L’avocat général a requis 27 ans de réclusion criminelle contre le trentenaire qui a poignardé mortellement le nouvel amant de son ex compagne avant de tenter de la tuer. Les jurés de la cour d’assises de Papeete sont en train de délibérer.

Le deuxième jour du procès aux assises de l’amoureux éconduit ayant poignardé à mort son rival et tenté de tuer son ex s’est poursuivi vendredi au palais de justice de Papeete. La parole a été donnée à la deuxième victime de cette affaire, l’ex compagne. La jeune femme, aujourd’hui engagée dans l’armée en métropole, est d’abord revenue sur sa relation tumultueuse avec l’accusé, qu’elle a décrit comme « violent physiquement et psychologiquement ». Elle a nié avoir volontairement mis en place un ménage à trois, décrivant plutôt une situation subie. « Au départ c’était parce que j’avais pitié de lui et puis après j’avais peur », a expliqué la mère des deux enfants de l’accusé en évoquant même des relations sexuelles contraintes. Des déclarations que la défense et la présidente de la cour ont mis en perspective avec des SMS affectueux envoyés à l’accusé et par les heures de rendez-vous entre les deux amants…

Entendu ensuite, l’accusé s’est estimé « manipulé avec mes sentiments, elle me connait si bien ». « J’étais fou amoureux d’elle et je la croyais comme un idiot », a déclaré le pêcheur interrogé sur sa relation avec la victime.

Mais les débats ont surtout tourné autour de l’élément intentionnel de l’assassinat. La présidente ainsi que l’avocat général l’ont questionné à plusieurs reprises sur les raisons qui l’ont poussé à prendre un couteau avec lui. Il a maintenu qu’il comptait se défendre et que le nouveau compagnon de son ex s’était empalé sur sa lame. Une théorie impossible à infirmer ou confirmer, selon le médecin urgentiste qui s’est occupé de la victime, et selon le médecin légiste. « Je regrette tellement ce qu’il s’est passé, ce que j’ai fait, je ne suis pas cet homme-là » a dit l’accusé.

La partie civile comme l’avocat général ont eux choisi de croire à l’intention de tuer. « L’intention homicide existait dès le départ » a expliqué la représentante du ministère public, « son arme était déjà pointée et en plus il a prévenu qu’il allait tuer la deuxième victime aussi ». Bien que les experts psychologues et psychiatres n’aient pas décelé de risque de récidive, l’avocat général a requis 27 ans de réclusion criminelle, une interdiction des droits civiques, civils et de famille, le retrait de l’autorité parentale et l’interdiction de détenir une arme pendant 15 ans.

A l’heure où nous publions, les jurés de la cour d’assises de Papeete sont en train de délibérer.