Oi Rio Pro : Michel Bourez remporte son premier round

C’est dans de petites conditions que les trois surfeurs ont évolué lors du premier round de cette cinquième étape du championnat du monde de surf. Variant entre 1m et 1.50m, les vagues étaient plus propices à placer des figures qu’à s’engouffrer dans un tube. Les trois protagonistes ont ainsi pu montrer l’arsenal des figures qu’ils maîtrisent. Floater, roller, aerial, cut back etc… À l’issue de cette démonstration, c’est Michel Bourez qui a tiré son épingle du jeu en remportant la session avec un total de 11.13 pts devant Joan Duru, 10.76 pts et Jeremy Flores qui ne totalise que 7.23pts.