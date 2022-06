Le candidat Tavini sur la deuxième circonscription, Steve Chailloux, espère que le renouveau qu’il veut incarner aura raison de l’abstention au second tour.

Steve Chailloux, arrivé en deuxième position avec 28,78% des suffrages exprimés, derrière Tepuaraurii Teriitahi du Tapura qui a réalisé un score de 33,21%, attribue la percée du Tavini au fiu de la population face à la politique « à l’ancienne », première préoccupation des Polynésiens après l’emploi. Il ne cache pas un certain soulagement : « Ça montre un nouveau souffle au niveau du Tavini, et donc on respire un petit peu ».

L’ennemi, c’est l’abstention, mais pour le candidat du Tavini sur la deuxième circonscription, Steve Chailloux , ce n’est pas propre à la Polynésie, « c’est un des problèmes des grandes démocraties ».

Dans les prochains jours, Steve Chailloux a l’intention d’aller « partout, et à fond », dit-il, y compris à Paea où il a devancé son adversaire, pourtant enfant de la commune, de près de 12 points. Au lieu d’un gros meeting par jour, ce sera deux, voire trois, afin de toucher le plus d’électeurs possible.