Ce samedi à 10h, le rendez-vous était donné à la mairie de Papeete. Tauhiti Nena, tête de liste de Papeete To’u Oire 2020 a dévoilé la composition de sa liste pour les élections municipales en mars prochain. L’ex-ministre d’Oscar Temaru en a profité pour rappeler les axes et les fondements de son programme.

En préambule, le candidat a confirmé son « engagement pour la ville de Papeetee ». « Papeete doit retrouver une âme ». Ainsi, s’il est élu maire il prend l’engagement de « dynamiser et d’embellir la capitale ». Pour les colistiers présents, cette liste se situe « au-dessus des partis traditionnels ». L’objectif de Papeete To’u Oire est de mettre en place une gestion municipale efficace à Papeete. « Papeete To’u Oire, c’est avant tout une idée bien précise de la ville » confie Tehea Lussan, une colistière. La notion de « rassemblement » semble avant tout guider le projet, qui « pourra aboutir grâce à l’ensemble de l’équipe ». « Demain si on est élus, on a besoin d’une équipe capable de réaliser tous nos objectifs au service de Papeete », explique Tauhiti Nena.

Une ville embellie au service de l’environnement

Le respect de l’environnement occupe une place prépondérante dans le programme. Parmi les objectifs, l’organisation d’opérations « ma rue propre », dans cette même idée, le candidat aux municipales souhaite également créer une brigade verte afin de lutter contre les dépôts sauvages et la pollution. Tauhiti Nena a conscience que la population devra aussi faire des efforts. « Nous devons éduquer la population » sur les problématiques liées à l’écologie et à la protection de la planète. À terme, l’ex-ministre a précisé que son ambition était de végétaliser Papeete. « Notre ville deviendra la ville la plus végétalisée en Océanie ».

Redonner vie au cœur de Papeete

S’il est élu, l’ex-champion de boxe souhaite lancer un plan de ravalement des façades du centre-ville et inciter à la rénovation des devantures. Autre mesure, repenser la circulation et la politique de stationnement pour redonner plus de place aux habitants et aux commerces, « nous voulons imaginer autrement la rue » explique Tauhiti Nena. De plus, le candidat estime qu’il faut multiplier le nombre de toilettes publiques dans le centre-ville. « La population, les personnes à mobilité réduite ou encore les touristes doivent avoir un accès total et complet aux toilettes de la ville ».

Papeete doit assurer la sécurité à ses habitants

« La priorité de mon programme, c’est aussi la sécurité ». Ainsi, en matière de sécurité Tauhiti Nena veut opter pour une nouvelle stratégie pour la sécurité et la prévention contre la délinquance. « Si on veut développer notre pays, il faut être capable de mettre notre population en sécurité », argue la tête de liste. Il faut « une présence policière accrue, jour et nuit, par la multiplication des patrouilles et une procédure de rappel à l’ordre par le Maire », a fait valoir le candidat lors de sa conférence de presse. Tauhiti Nena a aussi affirmé son souhait était de créer un réseau de vidéo-surveillance et de protection efficace pour prévenir les délits et favoriser leurs élucidations.

Une politique au service de la Jeunesse

Dans son programme, l’ancien ministre de l’Éducation et des sports veut aussi donner sa chance à la jeunesse de Polynésie. A l’ère du numérique, le candidat souhaite que toutes les maisons de quartier soient équipées d’outils informatiques. Tauhiti Nena a aussi affiché sa volonté de construire une médiathèque ainsi qu’une halte-garderie municipale. La tête de liste de Papeete To’u Oire a aussi exprimé l’idée de créer des bourses d’études pour la jeunesse polynésienne.

Le candidat de Papeete To’u Oire 2020 a indiqué qu’il déposera sa liste des 35 colistiers lundi ou mardi prochain.