Le cimetière de Faa’a interdit les chapiteaux

À l’approche de la Toussaint, la commune de Faa’a rappelle à ses administrés que l’installation de chapiteaux est interdite au sein du cimetière communal Te Ea Nui.

Selon un communiqué, la commune de Faa’a interdit l’installation de chapiteaux, tentes et toutes autres structures au sein du cimetière avant la Toussaint. Cela en vertu de l’arrêté 936/2015 du 19 janvier 2015, « afin que chacun puisse se recueillir dans les meilleures conditions, la sécurité aux abords et à l’intérieur du cimetière est primordiale. » Seuls les services municipaux sont habilités à en faire usage lors des cérémonies d’inhumation. Ainsi les propriétaires qui possèdent de telles structures sont invités à les retirer, d’autant que « certaines installations sont délabrées et représentent un danger potentiel pour les visiteurs du cimetière. »

Toutes les communes ne sont pas aussi sévères. À Arue, il suffit de demander une autorisation à la mairie pour l’installation ponctuelle d’un chapiteau pour la Toussaint. Idem à Papeete où la mise en place de chapiteaux est tolérée, à condition qu’ils soient enlevés une fois la Toussaint passée. On écoute Alexandre Bernière, responsable du cimetière de l’Uranie.

Reste maintenant à voir si les fleurs de la Toussaint ne seront pas victimes des voleurs qui sévissent dans les cimetières depuis quelques temps.