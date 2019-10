Beach Soccer : rencontre amicale entre les Tiki Toa et les USA

Les Tiki Toa affronteront les USA ce mercredi à 16 heures au Parc Aorai Tini Hau. Une autre rencontre entre les deux équipes a été programmée pour vendredi à la même heure et au même endroit.

Tahiti a déjà rencontré les USA à trois reprises et à chaque fois, ils en sont sortis vainqueurs. Ces deux rencontres amicales seront l’occasion pour les Tahitiens de jauger leur adversaire avant la Coupe du monde qui se tiendra au Paraguay du 21 novembre au 1er décembre. Le tirage au sort a placé les USA dans le groupe A qui comporte le Paraguay, le Japon et la Suisse. Quant au Tiki Toa, ils sont dans le groupe B en compagnie de l’Uruguay, du Mexique et de l’Italie.