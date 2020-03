LA CPS régule l’accès à ses guichets à partir de lundi

L’apparition du coronavirus en Polynésie provoque du changement à l’accueil de la CPS, qui reçoit plus de 1 000 personnes par jour. Les 6 antennes de Tahiti et Moorea seront fermées au public à partir de lundi, avec un accès limité au siège de Mama’o. Les plateformes téléphoniques et numériques seront renforcées.

La Caisse de prévoyance sociale cherche à limiter l’affluence et les rassemblements dans ses 6 antennes de Tahiti et Moorea, de façon à protéger ses ressortissants ainsi que ses agents, pour pouvoir assurer au mieux la continuité du service, indiquait ce vendredi la responsable de la communication de la CPS.

Les agents de la CPS seront bien à leur poste, mais les contacts seront limités aux cas urgents. Trois guichets seront installés dans un bâtiment annexe à Mama’o, choisis parce qu’ils sont dotés d’hygiaphones.

Une antenne dédiée aux évacuations sanitaires sera ouverte à l’hôpital de Taaone.

La CPS encourage les employeurs à régler leurs cotisations par chèque ou virement, pour éviter le paiement en espèces.

Elle invite également le public à contacter le Centre Info Conseil (40 41 68 00 ou [email protected]) ou encore via Messenger. Ces plateformes ont été renforcées, assure la CPS.