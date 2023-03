La déclaration unique plaisance : faciliter les procédures des plaisanciers

Remplir plusieurs déclarations papier : c’est bientôt terminé ! Les plaisanciers pourront désormais se rendre sur un site internet pour remplir leurs déclarations d’arrivée et de sortie en Polynésie française.

Aujourd’hui trois déclarations papier sont à rendre par tout plaisancier qui vient en Polynésie française : un pour la Police de l’air et des frontières, un autre pour la douane et un dernier pour les Affaires maritimes, à l’entrée et à la sortie. Mais tout sera bientôt terminé avec la mise en place de la déclaration unique plaisance (DUP). Il suffira d’aller sur un site en ligne (www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr) et de remplir un formulaire, disponible en français et en anglais. C’est à l’initiative de la direction régionale des douanes de Polynésie française, que la direction territoriale de la police nationale, l’ensemble des services de l’État, la gendarmerie nationale, le centre de coordination de sauvetage aéromaritime (JRCC), le centre de fusion de l’information maritime, le bureau de l’action en mer et la Marine nationale ont travaillé de concert pour la création de cette procédure déclarative obligatoire simplifiée. La déclaration unique plaisance vient remplacer tous les formulaires papier, comme l’explique Jean-François Tanneau, directeur régional des douanes de Polynésie française.

Cette déclaration peut être complétée ou modifiée par le plaisancier durant son séjour (embarquement, débarquement de personnes, date de départ, mouvement…) et elle reste accessible à tout moment pour être pré-remplie. Les plaisanciers pourront en effet anticiper la validation de leur arrivée par les services de l’État. Du « gagnant-gagnant » comme l’explique le général Frédéric Saulnier, commandant de la gendarmerie en Polynésie française, car ces formalités donneront accès à une base de données pour les administrations de l’État dans le cadre de leurs missions régaliennes. Le JRCC voit l’opportunité de mieux connaitre les bateaux et leurs passagers en cas de secours en mer. Pour l’amiral Geoffroy d’Andigné, le commandant de la zone Asie-Pacifique et des forces armées, c’est aussi l’occasion de mieux contrôler qui rentre et qui sort : « On améliore encore la sécurité en mer. » Le général Saulnier souhaite même vendre ce « projet innovant » qui n’existe encore nulle part ailleurs car il répond parfaitement à la feuille de route de la simplification des services demandé au niveau national. Pour Jean-François Tanneau, « ce site très efficace, simple et moderne, va faciliter la vie des usagers comme des services de l’État ». Entre 400 et 600 bateaux (plaisanciers) rentrent dans les eaux territoriales polynésiennes par an : « C’est donc un axe de pénétration loin d’être négligeable. » La DUP sera disponible à partir du 30 mars prochain.