La direction d’Air France attaque le préavis de grève

Le syndicat Usaf/Unsa et la direction régionale d’Air France se sont retrouvés lundi matin devant le tribunal civil. La direction a déposé un recours contre le préavis du syndicat, estimant que la grève avait été déclenchée hors délai. La décision sera rendue mercredi, date du prochain vol de la compagnie.

Après trois jours de grève, le conflit opposant la direction régionale d’Air France et le syndicat des PNC Usaf/Unsa s’est déplacé jusque devant le tribunal civil. La direction a déposé un recours en référé (en urgence, NDLR) vendredi, reprochant au syndicat d’avoir dépassé le délai du dépôt de préavis de grève pour démarrer le mouvement social. En effet, un préavis de grève s’étale sur une période de cinq jours, durant laquelle les deux parties doivent négocier. La question de ce référé est de savoir s’il s’agit de cinq jours minimum ou maximum. Le syndicat avait déposé son préavis le 19 octobre et la grève a démarré le 10 novembre. Pour l’avocat d’Air France, Me Edouard Varod, le délai de cinq jours est un délai ferme. Il ne peut pas être inférieur ou supérieur. La grève est donc, selon lui, illicite. L’avocat du syndicat, Me Linda Kintzler, a quant à elle présenté un courrier de l’inspection du travail datant de 2013 qui affirme que le délai de cinq jours est un « minimum ». Le tribunal rendra sa décision mercredi à 11 heures, le jour même du prochain vol de la compagnie. En attendant, le syndicat et les grévistes, venus en nombre au tribunal, affirme vouloir négocier. Mais pas avec le directeur régional, comme l’explique le délégué syndical, Bertrand Courtade.