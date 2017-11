Les passgers Air France voleront sur ATN mercredi

En pleine grève entre des personnels navigants commerciaux du syndicat Usaf/Unsa, la direction d’Air France a annoncé lundi que ses passagers prévus à l’arrivée et au départ de Papeete ce mercredi pourront voyager sur Air Tahiti Nui.

Air France a informé lundi ses passagers que les vols entre Los Angeles, Papeete et Los Angeles de mercredi seront assurés par la compagnie Air Tahiti Nui sous les numéros AF4141 pour le Los Angeles-Papeete et AF4140 pour le Papeete-Los Angeles. L’enregistrement débutera le mercredi à 5h25 et fermera à 7h25 à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Renseignements sur airfrance.fr ou au 40 86 60 61.