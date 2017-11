Premier décès de la grippe en Polynésie

Dans son dernier bulletin de veille sanitaire, la direction de la santé annonce un premier décès lié à la grippe chez un adulte « aux multiples pathologies cardio-pulmonaires associées ».

L’épidémie de grippe A (H3N2) a continué de progresser durant la période du 23 octobre au 5 novembre, selon le dernier bulletin de veille sanitaire. Pas moins de 367 cas ont été signalés en deux semaines et un adulte « aux multiples pathologies cardio-pulmonaires associées » est décédé. La direction de la santé recommande de vacciner les personnes à risque, de tenir les personnes fragile à distance des malades et de respecter les règles d’hygiène élémentaires. Une campagne de vaccination est actuellement en cours en Polynésie française et se prolongera jusqu’au 31 janvier.