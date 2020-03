La dengue perd du terrain, la grippe en gagne

Plusieurs passagers d’avions suspectés d’être contaminés par le coronavirus se sont révélés porteurs de la grippe A, précisait ce matin le ministre de la Santé. Le bulletin de surveillance épidémiologique confirme que le nombre de cas a augmenté courant février. L’épidémie de dengue, elle, perd du terrain, mais court encore.

De la toux, de la fièvre… On l’oublierait presque, mais ces symptômes sont avant tout ceux de la grippe, fréquente en cette saison. D’après le Bureau de veille sanitaire, « une épidémie de grippe A est possible dans les semaines qui viennent ». 78 cas ont été signalés par les « médecins sentinelles » entre le 10 et le 23 février, dont une dizaine confirmés en laboratoire. Bonne nouvelle, les recommandations pour prévenir l’épidémie sont les même que pour le coronavirus : éternuer ou tousser dans sa manche ou dans un mouchoir, se laver les mains fréquemment, porter un masque dans les lieux publics ou en famille pour les malades…

Autre maladie qui a, elle, atteint le seuil épidémique depuis plus d’un an à Tahiti : la dengue. C’est le type 2 qui circule actuellement dans le pays : il a déjà touché près de 2 700 personnes depuis février 2019, et ce ne sont là que les cas confirmés. Bonne nouvelle toutefois : la circulation du virus est de moins en moins rapide. 69 cas de dengue ont été diagnostiqués en deux semaines, toujours entre le 10 et le 23 février, contre 84 pendant la quinzaine précédente. La vigilance reste de mise : la Direction de la santé appelle à nettoyer les jardins pour détruire les gîtes larvaires, à se protéger des piqûres de moustique… Et à consulter rapidement un médecin en cas d’apparition de fièvre même modérée ou de douleurs musculaires et articulaires.