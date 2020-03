Jean-Christophe Bouissou à Faa’a :  Aménagement et logement, de l’importance d’être ministre

La tête de liste de Tapura Huiraatira no Faa’a a présenté vendredi sa liste et son programme aux médias. Jean-Christophe Bouissou ambitionne de « changer la vie à Faa’a » et de « rattraper le retard » causé par l’immobilisme du maire sortant, dit-il. Sans surprise, Jean-Christophe Bouissou met en avant sa position et son expérience de ministre du Logement et de l’Aménagement.

C’est la troisième fois que Jean-Christophe Bouissou se lance dans la course à la mairie de Faa’a, après 2001 et 2008. Cette fois, dit-il, sa liste rassemble « des gens d’origines politiques différentes, il y a des gens du Tavini, des gens du Tahoeraa pour ce qu’il en reste, des gens du Tapura, des gens qui n’ont pas d’étiquette politique », et il a changé de tactique : « Ce n’est plus une question de mobilisation des chefs de section, c’est une question de mobilisation de chefs de famille. »

Jean-Christophe Bouissou déplore « la détérioration progressive des conditions de vie à Faa’a », une ville qui « décline mandat après mandat ». Dans cette commune au budget de 5 milliards de Francs, il accuse l’équipe sortante d’immobilisme : « Si vous regardez bien le budget d’investissement, il n’y a pas vraiment de grand projet. D’ailleurs je fais remarquer que le niveau d’endettement est de zéro, ce qui veut donc dire que les sommes qui sont dégagées, les surplus du budget de fonctionnement, ne servent pas réellement à des projets d’investissement d’envergure. Le budget communal présente des possibilités d’investissement structurant d’au moins un milliard de Francs », affirme le candidat. Et il cite notamment l’assainissement, à réaliser soit en propre dans la commune, « ou alors avec un système nous permettant de nous brancher sur les systèmes de Papeete et de Punaauia en divisant la commune en deux. »

L’aménagement de la commune, priorité du programme

Sans surprise, Jean-Christophe Bouissou met en avant sa position et son expérience de ministre du Logement et de l’Aménagement. Et le premier des 53 points de son programme est la mise en œuvre du Plan général d’aménagement sous trois ans, « parce qu’il faut commencer par le début », suivi de l’adhésion de la commune au Plan de rénovation urbaine (PRU), de l’adhésion au Syndicat pour la promotion des communes pour faciliter « la formation des élus communaux » et « la conduite des projets d’adduction d’eau potable ». Sous sa mandature, la commune de Faa’a cesserait donc de faire cavalier seul et prendrait la place qui lui revient – c’est toujours la commune la plus peuplée de Polynésie – dans les instances et les programmes financés par l’État et le Pays.

Sans surprise non plus, le projet de parc à Vaitupa, un projet du Pays qu’il avait initié en 2014 alors qu’il était ministre du Tourisme, figure dans son programme. À proximité du parc, Jean-Christophe Bouissou envisage le futur marché de Faa’a, sur le terrain qui accueillait autrefois les antennes de Météo France.

Autre axe, celui du logement, avec notamment le « projet Bonnefin » au-dessus du stade Ganivet, 70 hectares où seraient aménagées 400 parcelles destinées aux personnes qui ont construit leurs maisons sur des terrains qui ne leur appartiennent pas à Saint-Hilaire. Des parcelles dont les bénéficiaires deviendraient propriétaires en 10 ans à raison d’un loyer mensuel de 15 000 Francs, et qui pourront aussi bénéficier d’aides à la construction.

L’environnement : la fermeture de la décharge

Une des mesures phares du programme est la fermeture de la décharge de Mumuvai, sa réhabilitation (qui nécessitera une étude préalable) et sa restitution aux propriétaires. Jean-Christophe Bouissou veut que Faa’a adhère au syndicat Fenua Ma et se mette enfin au tri sélectif des 35 000 tonnes de déchets générés dans la commune chaque année.

Jean-Christophe Bouissou s’engage à maintenir la redevance au tarif de 20 000 Fcfp par foyer. Enfin il dresse au chapitre de l’environnement une liste d’actions, de l’amélioration des routes et servitudes à la mise en place de brigades vertes, en passant par la plantation d’arbres fruitiers et la création de jardins partagés.

L’emploi : « Si on est passif face aux entreprises, on n’arrive à rien »

Jean-Christophe Bouissou veut agir pour l’emploi en pesant sur les entreprises pour qu’elles recrutent prioritairement sur la commune, via « une sorte de clause sociale » qui s’imposerait aux attributaires des marchés publics de la commune. Il cite en exemple le plan de 120 000 recrutements de proximité qui avaient été imposé à l’aéroport Charles-de-Gaulle. C’est l’une des raisons pour lesquelles il souhaite que Faa’a rentre au capital de la future société concessionnaire de l’aéroport de Tahiti-Faa’a, un ticket à 30 millions de Fcfp pour 2% du capital et un siège au conseil d’administration. Il compte aussi sur le projet de Vaitupa qui pourrait fournir des postes en maintenance, jardinage et gardiennage : « pas de projets, pas d’emploi », dit-il.

Et puisqu’on parle emploi, tout ministre candidat a droit à la question : s’il est élu, abandonnera-t-il ses portefeuilles ministériels? Il a posé la question aux électeurs, dit-il, et ils ont répondu « non ».