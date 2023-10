« Du Love », le titre des collégiens de Faa’a bientôt sur toutes les plateformes

En mai, les élèves de 4e C du collège Henri Hiro ont participé à un atelier d’écriture et de composition. Le résultat est une chanson produite par des professionnels, accompagnée d’un clip tourné au collège. Le résultat sera dévoilé à la fin du mois.

Ils veulent « du love » pour leurs familles, le fenua ou leurs amis. Eux, ce sont les élèves de 4e C du collège Henri Hiro de Faa’a. Ces airs de vivre ensemble, ils les ont composés et écrits en mai lors d’un atelier de création de chanson, encadré par le reggaeman David Cairol.

« Le but est que tous les élèves écrivent les paroles et composent la mélodie d’une chanson, quel que soit leur niveau ou leurs connaissances en musique », précise le musicien via un communiqué.

On n’en dira pas plus sur le contenu de ce titre, nommé « Du love », puisqu’il n’est pas encore disponible. Il faut pour cela patienter jusqu’au 27 octobre. « Enregistré au sein du Collège, il a été arrangé par les musiciens et beatmakers de MAMŪ au studio Sound Of Sand à Papeete, ainsi que par le producteur Matthieu Bost (lauréat d’un Grammy Award) qui a également mixé le titre », souligne le chanteur.

La chanson est également accompagnée d’un clip, tourné au collège, avec la participation de sociétés locales : Hawaiki Audiovisual et Oceania Film. Une vidéo qui sortira en même temps que le morceau, que vous pourrez notamment entendre sur nos ondes. Le 27 octobre, David Cairol sera également dans les studios de Tiare FM, avant deux concerts, le jour même au Tahiti By Pearl (18h30) puis le 29 octobre au Belvédère (à partir de midi).