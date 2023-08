Le chanteur italien Toto Cutugno, célèbre pour son titre «L’Italiano» est mort à l’âge de 80 ans

Le chanteur italien Toto Cutugno, rendu célèbre par son titre « L’Italiano » est décédé ce mardi à l’âge de 80 ans des suites d’une longue maladie. L’artiste a notamment remporté l’Eurovison en 1990 et composé pour de nombreux chanteurs français.

Le chanteur italien Toto Cutugno, rendu célèbre par son titre « L’Italiano » est décédé ce mardi à l’âge de 80 ans des suites d’une longue maladie, a annoncé son manager Danilo Mancuso à l’agence de presse transalpine Ansa.

« Ciao a Toto Cutugno, un Italiano vero », a aussitôt réagi sur X (ex-Twitter) la Première ministre Giorgia Meloni. Son plus gros succès date de 1983 : « Un Italiano vero » (aussi appelé simplement « L’italiano ») est numéro un des hit-parades en Italie et en Suisse, et numéro deux en France. La chanson séduit aussi le public en Israël, en Iran et en Corée du Sud.

Victoire à l’Eurovision

Le refrain entêtant de ce tube indémodable fait encore les beaux jours des radios : « Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano » (« Laissez-moi chanter avec la guitare à la main, laissez-moi chanter, je suis un italien »). Le clip de la chanson, tourné sur les Champs-Elysées à Paris, est une succession de clichés plutôt caricaturaux sur l’Italie et les Italiens : on y voit le chanteur déguster des pâtes et flirter avec la serveuse.

En 1990, il remporte l’Eurovision avec « Insieme: 1992 », une chanson sur l’Europe. Après Gigliola Cinquetti en 1964, il est le deuxième Italien à remporter l’Eurovision. L’année suivante, il présente avec cette dernière l’émission du concours qui a lieu à Rome.

Il a composé pour de nombreux chanteurs français

Né le 7 juillet 1943, Salvatore Cutugno, dit Toto Cutugno, a composé pour de nombreux chanteurs français, notamment dans les années 1970 : de Michel Sardou (« En chantant ») à Mireille Mathieu en passant par Gérard Lenorman, Joe Dassin, Johnny Hallyday, Hervé Vilard et Sheila. Le compositeur-interprète a aussi participé 15 fois au festival de la chanson de Sanremo, véritable institution dans la péninsule et suivi chaque année par des millions de téléspectateurs.