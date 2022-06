Tepuaraurii Teriitahi : « aller convaincre les abstentionnistes »

Arrivée en tête sur la deuxième circonscription avec 33,97% des suffrages exprimés, Tepuaraurii Teriitahi s’apprête à présent à retourner sur le terrain pour convaincre les abstentionnistes de se déplacer le 18 juin prochain.

Elle devance Steve Chailloux d’un peu plus de 5 points et 1 000 voix d’écart : « Je suis heureuse, car un moment donné de la soirée j’ai même cru que je n’étais pas au deuxième tour », dit la présidente du groupe Tapura à l’assemblée de la Polynésie, Tepuaraurii Teriitahi. Une « poussée du Tavini » qui surprend la candidate, autant que « la chute du Amuitahiraa, qui est le grand perdant de cette affaire », dit-elle, ou encore l’installation de A Here Ia Porinetia sur l’échiquier politique.

Il s’agit maintenant pour elle d’être vigilante sur les reports de voix « contre nature ou inattendus » et de retourner sur le terrain convaincre les abstentionnistes qui ont peut-être été, selon elle, refroidis par le grand nombre de candidats.

Ce dimanche matin le Tapura était réuni pour analyser les chiffres et les faiblesses qu’ils dénotent dans certaines communes, et élaborer la stratégie des deux prochaines semaines, essentiellement fondée sur du porte à porte et des rencontres de terrain, dit Tepuaraurii Teriitahi.