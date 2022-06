 A Here Ia Porinetia satisfait de son « baptême du feu »

Avec 13,6 % des suffrages sur l’ensemble de la Polynésie, au premier tour des élections législatives, le parti créé en janvier dernier par Nicole Sanquer, Nuihau Laurey et Félix Tokoragi atteint un score quasiment identique à celui du Amuitahiraa. Et prétend désormais être « la troisième voie » proposée au électeurs l’an prochain.

Nicole Sanquer ne retournera pas à l’Assemblée nationale, mais elle se dit d’autant plus satisfaite des résultats de samedi – 11 667 voix, soit 13,64% des suffrages exprimés sur les 3 circonscriptions – qu’elle souligne que A Here ia Porinetia, créé trois mois avant les législatives, n’a pas bénéficié du soutien de maires ou d’autres élus : « ce sont des résultats très encourageants » pour ce nouveau parti qui obtient, à 0,1 point près, le même score que le Amuitahiraa, et qui se positionne à présent comme une « troisième voie » plus innovante face aux deux grands partis.

Selon Nicole Sanquer, ce sont d’abord les moyens qui ont manqué à A Here ia Porinetia, qui a « de toutes petites équipes dans certaines communes et pas d’équipes du tout dans certaines îles ». Le parti va donc employer les 9 prochains mois à compléter son maillage du territoire et à construire « un nouveau projet qui redonne confiance à la population ».

À titre personnel, Nicole Sanquer se dit également très satisfaite de son score sur sa propre commune, Mahina : malgré une abstention supérieure à la moyenne, la députée sortante arrive en tête avec 40,58% des suffrages exprimés, devant Steve Chailloux et Tepuaraurii Teriitahi.

A Here Ia Porinetia va se réunir dans les jours qui viennent et consulter les équipes de terrain pour déterminer sa position sur le deuxième tour et d’éventuelles consignes de vote.