Camille Lellouche a régalé Tahiti pour de VRAI !

Avec son spectacle « Camille en vrai », Camille Lellouche a fait salle comble vendredi soir au Grand Théatre de Papeete. Camille Lellouche a su toucher le public car elle a le don d’évoquer des situations qui parlent à tous.

C’est pas vrai, c’est en vrai ! En musiques, en chansons, en larmes et en rires… voir Camille Lellouche au Grand théâtre de la Maison de la culture est un vrai bonheur, et la salle était comble. Car sa renommée, acquise au fil de plus de 800 vidéos postées sur les réseaux sociaux, lui vaut aujourd’hui 1,9 millions de followers sur Instagram. Camille Lellouche, qui se destinait à la chanson, a commencé à écrire des sketchs alors qu’elle participait à la 4e saison de The Voice, où elle avait atteint les demi-finales. Mais c’est finalement sa galerie de personnages féminins, de Nabila à la cousine de Kim Kardashian, qui a conquis le public.

La partition est endiablée, la gestuelle et le langage traduisent un sens aigu de l’observation. Camille, artiste pétillante et vitaminée enchante par le naturel de son interprétation et l’acidité de son regard sur les autres. Du rythme, de l’énergie et une voix magnifique donnent vie à des personnages déjantés et loufoques… Il y a aussi de la tendresse dans ses personnages-là. Un spectacle tonique et drôle ou se mélange avec saveur pour de vrai ou pour de rire.

« Elle est ouf ! Je m’attendais à rigoler, mais pas autant ! » s’exclame une spectatrice.

Un vraie bosseuse, perfectionniste, qui chante, danse, joue, brille avec force et fragilité. Elle a du plaisir a être sur scène et ça se voit. Les fans sont comblés par ce tourbillon de folie. La salle est hilare. Plein de stickers en forme de cœur pour Camille, qui a terminé le spectacle en disant « Je t’aime » à son public polynésien.

Un régal pour le public ! Un grand merci à l’artiste !