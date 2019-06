La FEPSM avance sur son bateau de sauvetage aux Marquises

La FEPSM a obtenu le 5 juin un avis favorable du conseil des ministres pour la construction de sa navette d’assistance maritime à Hiva Oa aux Marquises. Il reste à répartir le financement entre l’Etat, le Pays et la Codim.

La Fédération d’entraide polynésienne de sauvetage en mer aura peut-être un jour un bateau dédié aux secours en mer aux Marquises. Envisagé depuis une décennie, le projet a été remis sur la table par la FEPSM qui a obtenu, pour la première fois, le 5 juin 2019, un avis favorable du conseil des ministres de la Polynésie française. Le Pays a tout de même conditionné son avis favorable à la participation financière de l’État et de la communauté de communes des îles Marquises.

Cette navette d’assistance maritime sera longue de 13 mètres et le coût global de l’opération est estimé entre 150 et 200 millions de Fcfp, incluant la construction du bateau, son équipement et son acheminement jusqu’à la base FEPSM de Hiva Oa, indique le compte-rendu du conseil des ministres du 5 juin.

Précisions de Vetearii Flohr, président de la Fédération d’entraide polynésienne de sauvetage en mer.

Si l’opération aboutit, la FEPSM serait pour la première fois propriétaire d’un bateau dédié au sauvetage en mer. La navette serait basée à Hiva Oa et ferait des évacuations sanitaires vers l’hôpital de Taiohae à Nuku Hiva. Pour l’instant, la FEPSM utilise des bateaux du Pays pour ses opérations.