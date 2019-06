Gérard Hoarau nouveau directeur de Polynésie 1ère

Gérard Hoarau a été nommé directeur de Polynésie 1ère sur proposition de Wallès Kotra, directeur du pôle Outre-mer. Il prendra ses fonctions le 1er juillet prochain, alors même que l’affaire de Gérard Prufer aura lieu le 27 juin prochain.

Gérard Hoarau, qui a intégré RFO il y a 35 ans prendra ses fonctions à Polynésie 1ère le 1er juillet prochain. Entré à la station de RFO Réunion en 1984 en tant que technicien de production, Gérard Hoarau devient assistant de production quatre ans plus tard. En 1997 il est directeur des antennes et coordinateur de tout le bassin de l’Océan Indien. En 2006 il prend la tête de RFO Wallis et Futuna pendant deux ans puis en 2008 il sera à Saint-Pierre et Miquelon, toujours en tant que directeur régional. En 2010 il sera nommé directeur délégué à la coordination Outre-mer au sein du domaine réseaux régionaux, au siège de France Télévisions. Pendant trois ans, de 2011 à 2014, Gérard Hoarau a aussi assuré le poste de délégué auprès du directeur régional de Réunion 1ère. En 2014 il retourne à Saint-Pierre et Miquelon puis à Wallis et Futuna un an plus tard en mars 2015. Il était directeur régional de Mayotte la 1ère depuis le 1er juin 2016.

L’affaire de Gérard Prufer sera elle jugée le 27 juin prochain. Contactée, son avocat Me Eftimie-Spitz déclare tout simplement « on attend de voir ».

A lire aussi: L’affaire Pruffer continue au tribunal du travail … mais sur le fond