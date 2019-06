L’affaire Prufer continue au tribunal du travail … mais sur le fond

Le juge des référés a annulé la désignation du directeur de Polynésie 1ère, Gérard Prufer en tant que délégué syndical. De ce fait, il a considéré que Gérard Prufer, étant devenu un salarié « ordinaire », sa demande de réintégration n’a pas à être traitée en référé. Me Eftimie a décidé de porter l’affaire devant le tribunal du travail.

L’avocate du directeur de Polynésie 1ère, Me Eftimie-Spitz, va saisir le tribunal du travail sur le fond de l’affaire concernant notamment la réintégration de Gérard Prufer à la station de Pamata’i. En effet, le juge des référés a rendu son verdict lundi après-midi. Il a annulé la désignation de Gérard Prufer en tant que délégué syndical. Il considère qu’il y a d’abord eu « fraude en matière de désignation », et ensuite qu’il y a « incompatibilité dans la fonction ». Ainsi le juge des référés a considéré que Gérard Prufer étant aujourd’hui un « salarié ordinaire », et non pas un salarié protégé, ce n’est donc pas dans le cadre d’une procédure de référé qu’il peut enjoindre France Télévisions à réintégrer son directeur.

