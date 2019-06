Le Pays est favorable au financement d’une navette maritime d’assistance, de surveillance et de sauvetage destinée à l’antenne marquisienne de la Fédération d’entraide polynésienne de sauvetage en mer (FEPSM) à Hiva Oa. Mais le gouvernement conditionne son apport de fonds à la participation de l’État et de la communauté de communes.

Dans son dernier compte rendu, il est indiqué que le conseil des ministres a examiné le projet de construction d’une navette maritime d’assistance, de surveillance et de sauvetage affectée à la station de la FEPSM basée à Hiva Oa aux Marquises. Une vedette de 14 mètres pour un coût estimé entre 150 et 200 millions de Fcfp. Le Pays se dit favorable à ce projet « bien que la sécurité en mer soit une compétence qui relève de l’action de l’État en mer ». À ce titre, le gouvernement attend de l’État « responsable de la sécurité en mer, qu’il confirme que le positionnement géographique de cette navette et son format répondent effectivement aux besoins de mise en oeuvre des moyens opérationnels en matière de secours en mer ». Plus encore, le Pays « conditionne son avis favorable » sous réserve de la participation financière de l’État et de la communauté de communes des Marquises, sous forme de financement tripartite égal. La FEPSM et la population de Hiva Oa devra donc attendre encore un peu pour obtenir sa vedette.