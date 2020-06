La Fête de l’autonomie : 35 bougies et 8 décorations

Les représentants du Pays et de l’État étaient réunis au parc Paofai ce lundi après-midi pour célébrer le 35e anniversaire de l’autonomie. La cérémonie a été l’occasion de décorer 7 personnes dans l’ordre de Tahiti Nui. Elle a été suivie par un concert « œcuménique » qui a rassemblé des chorales protestante, catholique, adventiste.

Format réduit pour cette Fête de l’autonomie post-covid : pas de défilés ni de danses, mais une volonté de « préserver les moyens » du Pays selon Édouard Fritch. Le président du Pays a placé ce 35e anniversaire de l’autonomie polynésienne sous le signe de l’environnement, faisant l’éloge d’un pays « dans lequel l’humain, la culture et l’environnement ont une place importante », et expliquant que ce statut « nous donne la capacité » « de faire en sorte que l’Homme, la culture et l’environnement soient un tout indissociable ».

Il a ensuite remercié les Polynésiens pour avoir joué leur part dans l’éradication du covid-19 au fenua, ainsi que l’État, les maires et les autorités religieuses. Comme dans ses interventions publiques récentes, il a assuré que son gouvernement « continue à se soucier et à mobiliser ses forces » pour parer à la crise économique et sociale qui n’épargne pas la Polynésie, dont il se pose en protecteur. C’est dans cette optique qu’il assure voir le résultat des élections municipales : à présent qu’elles sont terminées, le Pays et les tavana vont pouvoir se mettre au travail pour sortir de la crise. En conclusion, il a déclaré aux Polynésiens « je crois en vous, je crois en ce pays de paix et de tolérance. »

La Fête de l’autonomie était l’occasion de décorer huit personnes dans l’ordre de Tahiti Nui. Mgr Hubert Coppenrath a été élevé au rang d’officier, et sept autres au rang de chevalier : l’architecte Rodolphe Weinmann ; l’ancien président de la mission adventiste de la Polynésie française Marcel Doom ; le danseur, compositeur et chef de groupe Jean-Pierre Cheung Sen ; John Mairai dont les talents de linguiste, d’acteur et de dramaturge sont ainsi récompensés ; Marama Tarati, ancien enseignant spécialisé et actuel porte-parole de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours en Polynésie française qu’il a présidée de 2005 à 2008 ; Étienne Raapoto, premier journaliste bilingue français/tahitien à RFO ; et Axel Lichtle, grand reporter à TNTV, réalisateur reconnu de documentaires et initiateur du record du monde de ukulele.

La cérémonie s’est terminée par la prestation de plusieurs chorales issues de différentes confessions religieuses, ensemble et séparément. Plus loin dans les jardins de Paofai, plusieurs groupes se produisaient également sur scène dans une version plus festive est plus profane de la Fête de l’autonomie.