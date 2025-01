La Fraap dégaine un nouveau préavis de grève

Moins d’un mois après avoir mis fin à son mouvement de grève dans la fonction publique territoriale, le syndicat a déposé un nouveau préavis. La Fraap reste campée sur sa position de faire revaloriser l’indice des fonctionnaires territoriaux de catégorie D à hauteur de 20 points. En cas d’échec des négociations, la grève débutera le 14 janvier, et épargnera donc les vols retours des élèves en vue de la rentrée scolaire.

On prend les mêmes et on recommence. Après cinq jours de grève début décembre, la Fraap est prête à lancer un nouveau mouvement en ce début d’année. Le syndicat de Jean-Paul Urima, premier dans la fonction publique territoriale, a déposé un préavis de grève, pour obtenir ce qu’elle dit avoir négocié avec le gouvernement lors du protocole de fin de grève en décembre, à savoir « l’engagement ferme pris par le président, confirmé par voie de presse, visant à revaloriser l’indice des agents fonctionnaires de catégorie D à partir du 1er échelon de chaque grade de 20 points ».

Ce projet, qui concerne 1 856 agents, est chiffré à 377 millions par la Fraap. Mais le 23 décembre, le Conseil supérieur de la fonction publique en avait voté un autre, avec les voix de la CSTP-FO et A Tia i Mua, proposant une revalorisation de cinq points, provoquant la colère de la Fraap. Outre cette revendication, le syndicat demande « l’établissement et la mise en oeuvre d’un calendrier à dates fixes en 2025, concernant la revalorisation des grilles indiciaires des agents fonctionnaires de catégories C, B et A », et enfin sa revendication à l’origine du mouvement début décembre, à savoir « la revalorisation du point d’indice salarial des fonctionnaire dans une fourchette minimale de 1 300 francs et maximale de 1 500 francs dans le cadre des négociations prévues avec les organisations syndicales en mars ou avril 2024 ».

En cas d’échec des négociations, les grève sera effective le 14 janvier à minuit. Si le mouvement devrait, encore une fois, être suivi chez les pompiers d’aérodrome, le calendrier épargne les vols retour des élèves pour la rentrée scolaire. Le timing risque toutefois d’être serré, puisque le président Moetai Brotherson doit se rendre à Paris à partir du 11 janvier.