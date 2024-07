La France arrache le titre olympique à Fidji en rugby à 7

L’équipe menée par Antoine Dupont a dominé les Fidjiens, double tenante du titre, en finale du tournoi olympique de rugby à 7. Il s’agit de la première médaille d’or de la délégation tricolore de ces jeux de Paris 2024.

Ce titre, gagné avec la manière, puisque le sept français domine les Fidjiens 28 à 7, n’est pas le premier pour les rugbymen français aux Jeux Olympiques. Les Bleus avaient gagné l’or en XV aux JO de… 1900, à Paris, déjà. 124 ans plus tard, et huit ans après le retour du ballon ovale aux JO, à travers le « sevens », la France remonte donc sur la plus haute marche du podium olympique. Fidji avait remporté les deux premières éditions de ce nouveau format, à Rio puis à Tokyo, ramenant dans le pays les deux seuls médailles d’or de son histoire (l’équipe féminine avait aussi ramené le bronze en 2020). Ce sera cette fois une médaille d’argent. L’équipe de France, rejointe il y a quelques mois par Antoine Dupont, demi de mêlée star du Stade Toulousain et de l’équipe de France de XV, a eu le droit à la première grande ovation du Stade de France de ces JO :

ILS L’ONT FAIT !!! L’équipe de France 🇫🇷 est CHAMPIONNE OLYMPIQUE DE RUGBY À 7 ! 🤯 Suivez l’intégralité des JO sur Eurosport via Max #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/0g9uplY0kn — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 27, 2024

La délégation française a aussi remporté, plus tôt dans la matinée, une médaille d’argent et une autre en bronze en judo, grâce à Luka Mkheidze et Shirine Boukli.