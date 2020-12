Le 23 octobre dernier, le représentant de la France auprès des Nations Unies a demandé que la réinscription de la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes de l’Organisation des Nations Unies « soit revue ». Pour le représentant, il est nécessaire de « respecter la volonté de la population polynésienne ».

C’est le 23 octobre dernier, ont noté nos confrères de Tahiti Infos, que le représentant permanent de la France auprès des Nations Unies, Nicolas de Rivière, a fait cette demande lors du débat général de la Quatrième commission. Depuis la réinscription de la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes de l’ONU le 17 mai 2013, la France n’avait plus assisté aux débats lorsque le dossier polynésien était abordé.

« En Polynésie française, nous estimons que l’inscription de ce territoire de la République française sur la liste des territoires non autonomes ne correspondait pas aux choix démocratiques des Polynésiens et n’a pas tenu compte des offres de dialogue de la France », précise le représentant permanent de la France auprès des Nations Unies, Nicolas de Rivière. Le représentant de la France qui a détaillé : « le président de la Polynésie française, M. Édouard Fritch, a solennellement demandé le 8 octobre 2019, devant cette commission, le retrait de la Polynésie française de la liste des territoires non autonomes. Il a présenté le statut d’autonomie dont dispose la Polynésie au sein de la République française, caractérisé par l’existence d’un président démocratiquement élu, d’un gouvernement chargé de conduire la politique de la collectivité, et d’un organe délibérant, l’assemblée de la Polynésie française, élue au suffrage universel direct tous les cinq ans. Ce statut respectueux de l’identité, de l’histoire, de la culture et des spécificités de la Polynésie française convient aux Polynésiens, ainsi qu’ils l’ont à plusieurs reprises exprimé lors d’élections répondant aux plus hauts standards démocratiques, » explique le représentant.

Conclusion de cette première prise de parole officielle de l’État français sur le dossier polynésien à l’ONU : « Nous souhaitons que la décision d’inscription de la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes soit revue pour tenir compte de cette réalité et respecter la volonté de la population polynésienne ».

Le Tavini relève une avancée

Interrogé par Tahiti Infos, le représentant Tavini Richard Tuheiava note une « avancée » . Selon lui « la diplomatie onusienne n’est jamais définitive et il aura fallu sept années à celle-ci, pour entrer en voie de « dialogue ». C’est encourageant, et le mécanisme onusien ne fait que commencer à jouer son rôle. »