Surf : Michel Bourez vise le top cinq

Michel Bourez va participer à la première épreuve de la saison 2021, la Pipe Masters à partir de mardi sur la North Shore de Oahu. Interrogé par le quotidien L’Équipe, le Tahitien, qui n’a plus surfé en compétition depuis douze mois, espère être dans le top 5, à la fin de la saison.

David Michel, journaliste du quotidien L’Équipe a interviewé, à Hawaii, Michel Bourez avant son entrée en lice mardi dans ce qui sera la première épreuve de la saison 2021 sur la North Shore de Oahu: la Pipe Masters. Le Tahitien s’est déclaré assez confiant à l’entame de cette saison, bien que « cela fait un petit moment qu’on n’a pas mis le lycra de compétition (…) Je suis très bien. Cela fait un mois et demi que je suis concentré sur cet objectif de reprise, à me préparer physiquement et mentalement. Je suis à mon poids de forme, tout va pour le mieux. »

Un Spartan résolument optimiste, d’autant qu’il a déjà remporté des épreuves sur la côte nord de Oahu et notamment Pipeline, « j ‘ai souvent fait des résultats à Hawaii. Pour le classement, si je performe d’entrée, c’est très bien. Pipe et Sunset, ce sont des compétitions que j’ai déjà gagnées. Je me sens capable de faire des bonnes choses, c’est donc positif. »

Ses objectifs pour 2021, « commencer par une victoire ici à Pipe. Et après enchaîner avec de bons résultats, (…) et bien finir à Tahiti, la dernière étape de la saison régulière. Le top 5, c’est mon objectif. »