La France valide le vaccin Moderna

Les autorités de santé ont autorisé vendredi l’utilisation d’un deuxième vaccin en France, celui de Moderna. Les première livraisons sont prévues la semaine prochaine, et le vaccin sera produit sur le territoire métropolitain à partir de la fin du mois de février.

Les autorités sanitaires ont autorisé vendredi l’utilisation d’un deuxième vaccin contre le coronavirus, celui de Moderna, alors que le gouvernement a dévoilé jeudi plusieurs mesures pour accroître les capacités vaccinales.

Le vaccin contre le Covid-19 développé par Moderna « peut être utilisé chez les personnes de 18 ans et plus, y compris les plus âgées du fait de son efficacité et de son profil de tolérance globalement satisfaisant », estime vendredi la Haute autorité de santé (HAS). Ce vaccin, qui a reçu mercredi l’autorisation de commercialisation de l’Union européenne, devient ainsi le deuxième à pouvoir être utilisé en France après celui de BioNTech/Pfizer, qui avait eu le feu vert de la HAS le 24 décembre.