La FRAT et les Scouts ramassent 150 kilos de déchets avec Project Rescue Ocean

Ils sont infatigables. Les bénévoles de Project Rescue Ocean Polynésie ont déjà organisé 11 actions depuis le début de l’année et ramassé six tonnes de déchets. Ils étaient jeudi avec les jeunes de la Fraternité chrétienne le matin et avec les scouts de France l’après-midi.

88 actions et 22 tonnes, c’est le bilan de Project Rescue Ocean Polynésie l’année dernière. Et c’est bien parti pour que 2022 ressemble à 2021 avec déjà 11 actions depuis le mois de janvier et six tonnes de déchets ramassés. Le tout uniquement par des bénévoles ! Ces chiffres sont aussi impressionnants qu’effrayants car tous ces déchets sont ramassés dans la nature… Jeudi dernier, l’association organisait deux actions : la première avec les jeunes de la Fraternité chrétienne à la Mission et la seconde avec les scouts de France au Tombeau du roi de Arue. « Nos objectifs étaient de sensibiliser et passer à l’action, tout simplement », résume Adeline Yvon, ambassadrice de Project Rescue Ocean Polynésie, qui rappelle que tout le monde est concerné par la pollution et la protection de l’environnement. Les jeunes de la FRAT, malgré leur handicap et leur difficulté de déplacement, ont pris des pinces et participé au ramassage. Un sacré exemple pour les personnes valides, comme le reconnait Adeline Yvon.

L’après-midi, l’association a retrouvé les scouts de France qui ont reçu la visite surprise de Teheiura de Koh Lanta, venu participer au ramassage et motiver les jeunes. Pour Adeline Yvon, de telles visites permettent de montrer l’exemple : « On est tous concernés par l’environnement, connu, pas connu, pauvre ou riche, c’est maintenant qu’il faut agir. »

À la Mission, 131 kilos de déchets ont été ramassés : beaucoup de barquettes alimentaires en plastique, des bouteilles en plastique, des cannettes qui ont été remises à père Christophe qui les revend à Fenua Ma pour le recyclage de l’aluminium et obtient ainsi un peu d’argent finançant les frais médicaux des sans-abris. Un panneau, offert par la menuiserie Castellanie de Punaauia, a été installé, indiquant que le site avait été dépollué par Project Rescue Ocean et demandant de préserver le fenua en mettant ses déchets à la poubelle. Avec les scouts, 23 kilos de déchets ont été ramassés en bord de mer, « pas une énorme quantité et tant mieux », note Adeline Yvon, mais malheureusement beaucoup de microplastiques, et c’était donc un travail de fourmi pour aller récupérer tous ces morceaux accrochés dans les algues. L’association est soutenue par des entreprises donc la pizzéria Croq’in qui a offert les pizzas. Le lendemain, c’est le groupe Total Polynésie, qui a participé à un nettoyage de la zone de Fare Ute avec Project Rescue Ocean où 230 kilos ont été ramassés. « Nous avons énormément d’actions à venir, on espère pouvoir également partir dans les îles et trouver les fonds pour acheter un véhicule pour l’association. » Pour participer, restez informés des prochaines opérations sur la page de l’association.