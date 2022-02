Salon de l’agriculture à Paris : visite de Jean Castex au stand polynésien

Le Premier ministre, Jean Castex, accompagné du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a visité l’espace polynésien du salon international de l’agriculture qui se tient à Paris jusqu’au 6 mars. Douze exposants polynésiens y présentent les produits du fenua.

Douze exposants polynésiens, emmenés par Jean Tama, vice-président de la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) et Steeve Lefoc, directeur de cabinet du ministre de l’Agriculture Tearii Alpha, présentent les produits du fenua au salon international de l’agriculture 2022 qui se tient actuellement à Paris. L’espace polynésien a reçu ce samedi la visite du Premier ministre Jean Castex et du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. « L’accueil a été chaleureux et le spectacle grandiose grâce à Teriitehau Taputu et sa troupe de danse Aloha Tahiti show », est-il indiqué dans le communiqué de la présidence. « Nous sommes venus à l’initiative du ministère de l’Agriculture. Notre objectif est de promouvoir l’image de notre fenua. Nous le faisons très bien. Tout le monde est content. Il y a déjà des retombées », a confié Jean Tama, qui espère tout de même faire évoluer la vitrine du savoir-faire polynésien en relookant l’espace installé au salon de l’agriculture pour les prochaines éditions. « Il faut faire évoluer les choses, de manière à attirer beaucoup plus de monde. Notre objectif est de valoriser nos produits locaux. Et à ce propos, nous espérons pouvoir exporter la vanille en Europe d’ici deux ans. » Et aussi mettre en valeur la filière bio qui est au cœur de la stratégie du président de la Chambre, Thomas Moutame. Le salon international de l’agriculture accueille chaque année environ 500 000 visiteurs. Il fermera ses portes le dimanche 6 mars au soir.