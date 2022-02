Diabète : dépister rapidement et éviter les complications

L’association des diabétiques et obèses de Polynésie française organise ce samedi un dépistage gratuit du diabète dans la galerie commerciale de Carrefour Faa’a. Poids, taille, tension, puis mesure du taux de sucre dans le sang, permettent de détecter rapidement un éventuel problème. Une personne sur cinq est diabétique en Polynésie française, selon la direction de la santé.

À côté des tables disposées devant les snacks de la galerie de Carrefour Faa’a, des professionnels de santé s’activent pour accueillirent le public. Lydia Pua, présidente de l’association des diabétiques et obèses de la Polynésie, invite les hésitants à rentrer : « Viens ! Viens ! Mets-toi là. » Il faut se déchausser, monter sur la balance puis se tenir droit comme un i contre le mur : poids et taille sont notés et l’infirmière vient prendre le bras pour mesurer la tension. Une discussion commence : « As-tu mangé ce matin ? Qu’est-ce que tu as pris ? » Pour Lydia, c’est important d’organiser ce genre d’opération gratuite : « Beaucoup de monde est diabétique mais ne va pas consulter. Ici c’est gratuit, nous expliquons tout, on répond à toutes les questions. C’est plus facile pour certains de venir vers nous que d’aller chez un médecin. » Avec l’autopiqueur, l’infirmière prélève un peu de sang sur le doigt et colle la bandelette insérée dans un lecteur de glycémie (taux de glucose dans le sang). Entre 0,80g et 1,26 g à jeun : tout va bien. Si on vient de manger, ce taux monte un peu. Une personne est considérée comme diabétique quand sa glycémie est supérieure à 1,26g par litre de sang à jeun. « Beaucoup de gens sont surpris quand on leur dit d’aller voir le médecin car leur taux de sucre est très élevé », explique Lydia Pua. Seule une prise de sang à jeun permettra ensuite d’avoir un diagnostic sûr. Beaucoup de diabétiques ignorent l’être, confirme Florence Legendre, infirmière.

Ainsi, le diabète évolue insidieusement pendant plusieurs années. Et sans traitement, les conséquences peuvent être très graves : AVC, malaise hypoglycémique ou hyperglycémique, problèmes d’infection récidivante, problèmes de peau, infections urinaires, arrêt cardiaque. « Les gens ne sont pas conscients de la teneur en sucre, en sel et en matière grasse de certains aliments. Ce dépistage permet aussi de redonner les bonnes informations pour qu’ils choisissent de bons aliments quand ils vont au marché. » À l’aide de l’image de la pyramide des aliments et aussi de comparaisons simples, le public se présentant au stand peut comprendre rapidement ses erreurs et les rectifier. Dépisté rapidement, il est possible de vivre avec un diabète, et même pour certains, sans prendre de médicament mais simplement en changeant quelques habitudes.

La direction de la santé évalue à une personne sur cinq atteinte par le diabète en Polynésie française. La crise du Covid, et notamment le pic de l’épidémie du variant Delta, ont confirmé le mauvais état de santé des habitants de la Polynésie. La prévention est un enjeu majeur de santé public pour les prochaines années. L’association est présente dans la galerie du Carrefour Faa’a toute la journée jusqu’à 16h. Le dépistage est gratuit et son résultat immédiat. Il n’est pas nécessaire d’être à jeun.