Vendredi soir, le cinéma français s’est réuni à l’Olympia pour décerner les statuettes les plus prisées. Avec 15 nominations, Illusions perdues, le film de Xavier Giannoli, était le grand favori de cette 47e édition, présentée par Antoine de Caunes. Et il a presque tout raflé avec sept récompenses dont celles du meilleur film et du meilleur espoir masculin, décerné au jeune Benjamin Voisin. Valérie Lemercier a créé la surprise en remportant le César de la meilleure actrice pour son interprétation dans son film Aline. Et, sans surprise, Benoît Magimel, magistral dans De son vivant, a été sacré meilleur acteur.

Anamaria Vartolomei, César du meilleur espoir féminin pour L’Evénement

La première statuette de la soirée est décernée à la jeune actrice Anamaria Vartolomei pour son rôle dans L’Evénement, l’adaptation du roman éponyme d’Annie Ernaux par la réalisatrice Audrey Diwan, qui raconte la vie d’Anne, brillante étudiante confrontée en 1963, lorsque l’avortement était encore illégal, à une grossesse non désirée. Le film avait déjà remporté le Lion d’or à Venise.

Benjamin Voisin, César du meilleur espoir masculin pour Illusions perdues

Cette fois, c’est la bonne ! Benjamin Voisin remporte le César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans les Illusions perdues. Déjà nommé l’année dernière dans cette catégorie pour son rôle dans Eté 85 de François Ozon, le jeune prodige du cinéma français avait vu la statuette filer dans les mains de Jean-Pascal Zadi pour Tout simplement noir. C’est le premier prix de la soirée remporté pour le film de Xavier Giannoli.

Les Magnétiques, César du meilleur premier film

Le réalisateur Vincent Maël Cardona reçoit le César du meilleur premier film pour Les Magnétiques.

Aïssatou Diallo Sagna, César de la meilleure actrice dans un second rôle pour La Fracture

Aide-soignante dans la vie, Aissatou Diallo Sagna crève l’écran en infirmière dans La Fracture de Catherine Corsini. Un premier rôle au cinéma et déjà un premier César, chapeau !

Vincent Lacoste, César du meilleur acteur dans un second rôle pour Illusions perdues

Fidèle à lui-même et à sa nonchalance légendaire, Vincent Lacoste est monté sur scène pour recevoir son César, heureux et très hilare. Nommé à cinq reprises dans cette catégorie, l’acteur a enfin remporté le Graal pour son rôle dans Illusions perdues.

The Father, César du meilleur film étranger

Après avoir reçu deux récompenses aux BAFTA et deux Oscars, dont celui du meilleur scénario , The Father, le premier film de Florian Zeller, décroche le César du meilleur film étranger. Adapté de sa propre pièce éponyme, datant de 2012, le film raconte la trajectoire intérieure d’un homme atteint d’Alzheimer. Bouleversant.

Illusions Perdues, César de la meilleure adaptation

C’est la sixième récompense de la soirée pour le film « Illusions perdues » de Xavier Giannoli, après celles du meilleur espoir masculin pour Benjamin Voisin, du meilleur acteur dans un second rôle pour Vincent Lacoste, des meilleurs costumes, de la meilleure photographie et des meilleurs décors.

La cérémonie a aussi été marquée par la remise d’un César d’honneur à Cate Blanchett. L’actrice australienne de 52 ans est récompensée pour l’ensemble de sa carrière. C’est Isabelle Huppert, avec qui elle a partagé la scène dans une adaptation des Bonnes, de Jean Genet, à Sydney et à New York, qui lui remet le César.

Autre hommage, plus émouvant, celui que le réalisateur Xavier Dolan a rendu à l’acteur Gaspard Ulliel, mort dans un accident de ski.

Benoît Magimel, César du meilleur acteur pour De son vivant

À 47 ans, Benoît Magimel reçoit le César du meilleur acteur lors de cette 47e cérémonie des César. Une statuette amplement méritée pour l’acteur, magistral dans son rôle de jeune prof de théâtre frappé par un cancer foudroyant dans De son vivant, d’Emmanuelle Bercot.

Valérie Lemercier, César de la meilleure actrice pour Aline

Valérie Lemercier remporte le César de la meilleure actrice pour son rôle dans Aline, son film hommage à son idole Céline Dion.

Léos Carax, César de la meilleure réalisation pour Annette

Absent de la cérémonie, Leos Carax décroche le César de la meilleure réalisation pour son opéra rock exalté et virtuose Annette, avec l’Américain Adam Driver et Marion Cotillard.

Illusions perdues, César du meilleur film

Sans grande surprise, c’est le grand favori de cette cérémonie, Illusions perdues, qui remporte le César du meilleur film. Cette adaptation flamboyante du roman de Balzac était nommé dans quinze catégories et en remporte donc sept.