La gagnante à l’Euromillion s’est fait connaitre

La gagnante du jackpot Euromillions – My million remporté le 5 mars dernier, s’est fait connaitre. Originaire des Tuamotu-Gambier, elle a remporté 100 millions de Fcfp et n’arrive toujours pas à y croire !

C’est une Polynésienne originaire des Tuamotu-Gambier qui a vu son code « My Million », un « tirage complémentaire » associé à l’Euromillions, être tiré au sort au début du mois de mars. Ce système de code « My Million », lancé en 2014, permet, chaque semaine à un et un seul joueur Français de gagner un jackpot fixe de 100 millions de francs. C’est la huitième fois en dix ans qu’un Polynésien est tiré au sort, a précisé la Pacifique des Jeux.

La gagnante est une joueuse occasionnelle qui est allée au magasin Louise Taunoa valider un jeu de trois grilles en système flash pour une mise de 1 275 Fcfp, un dimanche matin. À l’annonce d’un gagnant au code My Million, sa nièce et sa fille l’incitent à vérifier son reçu. Elle constate effectivement une correspondance et se rend dans un point de vente pour confirmer : « J’ai comparé le code plusieurs fois et la merveilleuse nouvelle s’est confirmée. Je n’arrive toujours pas y croire et pourtant je suis dans ton bureau, a-t-elle déclaré à la responsable du Centre de Paiement. Pour moi, ce n’était tout simplement pas possible que ce soit moi ! »

Elle a expliqué avoir bien caché son reçu de jeu jusqu’au paiement tout en avouant se réveiller au moindre bruit. Elle a expliqué ne pas avoir de projets en particulier si ce n’est assurer l’avenir de sa fille et améliorer le quotidien de sa famille.

