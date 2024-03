Lutte contre la pollution plastique : le Pays veut durcir la loi en vigueur

La loi de Pays interdisant déjà l’utilisation de certains sacs plastique à usage unique dans les commerces va évoluer. Dans le compte-rendu du conseil des ministres de ce mercredi, le gouvernement évoque un projet de loi interdisant progressivement, entre 2025 et 2028, les gobelets, les assiettes, les couverts, les pailles, les barquettes et le film plastique.

Le Pays passe à la vitesse supérieure. Après avoir fait appliquer le 1er janvier 2022 la loi interdisant la mise à disposition de sacs en plastique dans les commerces du fenua, le nouveau gouvernement envisage, « comme cela était initialement prévu », de poursuivre l’effort en élargissant l’interdiction « à certains produits à usage unique utilisant du plastique et de l’aluminium ». Des nouvelles mesures visant à « réduire l’importation et la production de déchets plastiques » au fenua, précise le Pays dans le compte-rendu du conseil des ministres de ce mercredi. Un travail dantesque, si on en croit les données fournies par le syndicat Fenua Ma qui chiffre à environ 1 500 tonnes par an les déchets de vaisselle plastique ou métallique, de films et de sacs plastiques à usage unique aux Îles du Vent. Un constat encore alarmant et qui pourrait être amélioré, grâce au projet de loi du Pays instaurant « des interdictions graduelles » s’étalant sur une période de trois ans à partir de 2025.

Une démarche progressive

Gobelets, assiettes, couverts, pailles, barquettes, emballages et film plastique devraient donc être définitivement interdits d’ici 2028. Une démarche progressive pensée « pour permettre aux acteurs économiques locaux de s’adapter » à la nouvelle réglementation.

En marge de ce gros projet, la loi du Pays va également obliger « les établissements de restauration et débits de boisson » à indiquer aux consommateurs, de manière visible, la possibilité de demander de l’eau potable gratuite – s’ils disposent d’un réseau d’eau potable – mais surtout à utiliser de la vaisselle réutilisable sur place.

Avec communiqué