La Globe 40 parade avant le grand départ pour Ushuaïa

© Jean-Marie LIOT © Jean-Marie LIOT © Jean-Marie LIOT © Jean-Marie LIOT © Jean-Marie LIOT © Jean-Marie LIOT

Mercredi, les équipages de la course autour du monde Globe 40 ont organisé une « journée parade » en baie de Matavai, offrant une balade à des invités locaux. Un catamaran affrété par les organisateurs a permis à 15 enfants de quartiers défavorisés de Papeete et Mahina de suivre les bateaux de course.

Après une journée « bateaux ouverts » le 16 novembre qui a attiré plus de 150 visiteurs, mercredi les skippers de la Globe40 ont paradé entre la marina de Papeete et la baie de Matavai, là encore avec des invités à bord.

Les organisateurs de la course avaient affrété pour l’occasion, avec le soutien du ministre de la Jeunesse, un catamaran qui a accueilli 15 jeunes des quartiers défavorisés de Papeete et d’autres de Mahina, pour suivre les bateaux de course de la passe de Papeete jusqu’en baie de Matavai. Là ils ont pu voir non seulement les bateaux de course, mais aussi les bateaux de l’École de voile de rue et ceux du Yacht Club de Tahiti. Ils ont eu droit à un cours de matelotage, pour apprendre le nœud de chaise et celui pour accrocher le hamac.

Après une escale de deux semaines à Papeete, les cinq équipages qui restent en compétition vont mettre les voiles samedi à 15 h depuis la pointe Vénus à Mahina, pour la 5e étape de ce tour du monde à la voile, direction Ushuaïa. Là encore les pirogues à voile et les bateaux du YCT viendront saluer les skippers. Un joli spectacle à admirer depuis la plage !