Le FIFO fêtera ses 20 ans du 4 au 12 février 2023

Le FIFO va fêter ses 20 ans en 2023. Pour marquer cet anniversaire, plusieurs nouveautés sont prévues : le concours du meilleur Prix du public des 20 ans, la présence d’un jury jeunesse, et l’accès gratuit aux projections à tous les jeunes qui fêteront leurs 20 ans en 2023. L’évènement se déroulera du 4 au 12 février.

Le Festival international du film océanien va fêter ses 20 ans l’an prochain à l’occasion de son édition 2023. Comme chaque année à la même période, les organisateurs du rendez-vous ont présenté l’événement désormais ancré dans le calendrier culturel local. Et pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, l’Association internationale du film documentaire océanien a imaginé plusieurs nouveautés. Pour le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuiahutapu qui a été avec Walles Kotra à l’origine du premier FIFO en 2003, « 20 ans, c’est le bel âge » et il faut nécessairement marquer le coup. « Faire vivre le FIFO, au début ce n’était pas évident. L’idée, c’était d’arriver à tenir au moins trois éditions, car l’écueil le plus difficile à passer, c’est la troisième année. Aujourd’hui le FIFO vit bien et 20 ans après ça reste un événement très populaire », se réjouit le ministre.

Le concept de base du FIFO reste bien sûr le même avec l’opportunité de visionner, du 4 au 12 février, des films documentaires de toute l’Océanie à la Maison de la culture. Il s’agit cette fois encore d’une sélection unique de 12 films hors-compétition, 9 courts-métrages documentaires, 10 courts-métrages de fiction. S’y ajoutent les 13 films documentaires en compétition qui seront présentés à un jury international. À ce jury d’exception vient s’ajouter un jury jeunesse, spécialement choisi pour cette 20e édition, et composé de sept jeunes Polynésiens qui fêteront leurs 20 ans en même temps que le festival. Il aura la tâche d’élire le film qui décrochera le prix du Jury jeunesse . Parmi eux, Timeri Lo, étudiante en deuxième année à l’Université de la Polynésie française. Pour elle, le Fifo, c’est « une manière de voyager au-delà de nos frontières et de découvrir autre chose que nos îles ».

D’ailleurs, pour cette édition anniversaire, tous les jeunes qui fêteront leur 20 ans en 2023 pourront assister gratuitement aux projections. Et puis il sera aussi question d’un autre concours puisqu’un prix spécial vient s’ajouter cette année : le Prix du public des 20 ans. Il sera décerné au meilleur des 20 Prix du public qui auront marqué l’histoire du festival : « Tous les prix du public vont être à nouveau projetés », explique encore Heremoana Maamaatuiahutapu.

Ce 20e FIFO sera aussi l’occasion pour l’OPT, partenaire historique du FIFO, de proposer un timbre commémoratif de cette édition 2023, ainsi qu’une enveloppe et un cachet « 1er jour ».

