19 nouveaux gendarmes adjoints volontaires choisissent leur affectation

Dix-neuf gendarmes adjoints volontaires ont choisi leur affectation, ce matin à Faa’a. C’est Bryan Tissan, 19 ans, originaire de Tahaa, qui sort major de cette promotion à l’issue d’une formation de 13 semaines. Engagé pour 6 ans, il a choisi Arue pour ses premiers pas dans la gendarmerie. Tous rejoindront leurs brigades respectives dès le 5 décembre. Cinq autres rejoignent les corps de soutien de la gendarmerie.

Ils ont signé en août dernier un engagement pour un minimum de deux ans, renouvelable deux fois : outre 5 jeunes qui se destinent aux corps de soutien, quinze hommes et 4 femmes composent cette promotion qui vient de terminer une formation de 13 semaines. Mercredi, ils avaient prêté serment au tribunal de Papeete en tant qu’APJA (agents de police judiciaire adjoints). Ce matin au camp de Faa’a, le moment était venu de choisir leur affectation, qui se fait au mérite, c’est-à-dire en fonction de leur classement.

Bryan Tissan, 19 ans, originaire de Tahaa, est le major de cette promotion. Il a choisi de rejoindre la brigade de Arue car il estime que « à mon sens le meilleur endroit pour acquérir de l’expérience, c’est ici même à Tahiti. »

Comme ses 18 camarades, Bryan Tissan rejoindra sa brigade le 5 décembre. Trois d’entre eux iront à Faa’a, deux iront à Paea, deux autres à Papara, un à Moorea et un autre à Taravao. Neuf îles des quatre autres archipels verront chacune arriver un nouveau gendarme adjoint : Rimatara, Rurutu, Tubuai, Raivavae, Huahine, Bora Bora, Rangiroa, Hao, et Nuku Hiva.

Devant le haut-commissaire Eric Spitz, le colonel Grégoire Demaison, commandant en second de la gendarmerie en Polynésie française, le procureur général Thomas Pison, ainsi que le député européen Eric Minardi et la tavana de Hao Yseult Butcher-Ferry qui représentait le président de l’assemblée, le capitaine Jean-Marc Bambridge qui commande le camp de Faa’a a fait un dernier discours aux jeunes gendarmes et les a félicités pour leur ténacité : « Vous n’avez rien lâché », car aucun n’a abandonné en cours de formation malgré, certains l’admettent, quelques épisodes de découragement. Le capitaine les a également remerciés pour leur participation aux recherches des disparus de la Papenoo.

Le colonel Demaison, lui, a souligné que « ce contrat n’est qu’un premier pas dans la carrière. Notre souhait est de vous voir transformer l’essai et devenir sous-officiers, de véritables soldats de la loi, vous êtes l’avenir de la gendarmerie de Polynésie. » Quoi qu’il arrive, a-t-il conclu, « ce que vous allez apprendre dans nos rangs vous servira toute votre vie. »

Les gendarmes volontaires adjoints font souvent le choix d’une affectation en Polynésie – il y en a déjà 32 en poste, et de découvrir le métier sans s’expatrier tout de suite, mais ils peuvent aussi, plus tard, demander une affectation en dehors du fenua. Enfin, être GAV est aussi l’une des voies d’accès aux écoles de sous-officiers, opérationnels ou administratifs, explique le lieutenant-colonel Rodolphe Gélin, chef du bureau du personnel.

Ceux qui ne sont bacheliers auront, dès le mois de mars prochain, la possibilité de se porter candidats au concours. Les autres devront effectuer au moins un an de service avant de pouvoir candidater. Depuis 2020, 310 jeunes Polynésiens ont souscrit un contrat d’engagement dans la gendarmerie : 59 en filière sous-officiers, 154 dans les corps de soutien, et 97 en tant qu’adjoints volontaires.