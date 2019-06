La nouvelle mouture de la loi Morin ne passe pas. L’argumentaire de la sénatrice Lana Tetuanui en défense du texte remanié est qualifié de « pathétique ». «Ça va finir par bloquer tous les dossiers, » estime l’Association 193.

Alors que plusieurs dossiers d’indemnisations sont sur le point d’être rejetés par le Tribunal administratif, l’Association 193 qui tenait ce matin une conférence de presse a qualifié la loi Morin nouvelle manière de « farce ». Treize dossiers qu’elle défend ont été « reconnus favorables » le 22 janvier dernier, alors que « cinq autres dossiers identiques aux précédents, c’est-à-dire remplissant les mêmes conditions de temps, de lieu et de maladies ont été rejetés.»

Selon Père Auguste, à présent tous les dossiers concernant des faits après 1974 sont « rejetés de manière systématique. Ça va finir par bloquer tous les dossiers, nous en sommes presque certains. » 193 qualifie de « pathétique » l’attitude de Lana Tetuanui. « Est-ce qu’elle comprend ce qu’elle a fait ? On a l’impression qu’elle a été manipulée, » dit père Auguste, qui ajoute « le responsable, à travers Lana, c’est le gouvernement Fritch. »

En pratique, « si cette méthodologie suivie officiellement par le Civen depuis janvier 2019 est pérennisée, c’est pratiquement vider la loi Morin de son sens en rejetant tous les dossiers hors Moruroa, Fangataufa, Tureia et les Gambier, Hitiaa, Taravao et Teahupoo, » écrivent les leaders de l’association. « On comprend maintenant le système. D’une certaine manière, la loi n’est plus applicable ». Après des avancées notables au cours des deux dernières années, la nouvelle donne est vécue comme un retour en arrière par les associations de victimes. L’Association 193 pointe les contradictions dans l’instruction des dossiers, car elle détient des données chiffrées de l’Armée, dit-elle, « nettement supérieures au tableau dosimétrique utilisé par le Civen ».

« Ils ne pourront pas toujours minimiser les 193 essais nucléaires dans ce pays. Ce qui équivaut à plus de 800 fois, 900 fois Hiroshima en termes de puissance nucléaire, » martèle père Auguste.

L’Association 193 indique qu’en cas de rejet par le tribunal administratif de Papeete, elle portera ces dossiers devant la cour administrative d’appel de Paris.

Heiura Les Verts aussi contre Lana Tetuanui

« On continue à dire que les essais étaient propres ! » s’est indigné Jacky Bryant vendredi matin lors d’une autre conférence de presse. Lana Tetuanui « est en train de s’enfoncer » disait Jacky Bryant, pour qui l’attitude de la sénatrice est « diabolique ».

Pour Jacky Bryant, dire qu’on pourrait confondre un cancer du poumon du à la cigarette et un cancer du poumon du à une contamination nucléaire, c’est ignorer que l’imagerie médicale peut facilement lever le doute. « Le Dr Raynal aurait pu expliquer à la sénatrice qu’il faut qu’elle arrête de dire des bêtises, parce que c’est grotesque. »