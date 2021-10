Un séminaire « Pour une histoire transversale et comparée » des essais nucléaires en Polynésie

Ce jeudi depuis Paris a débuté un séminaire « Pour une histoire transversale et comparée des installations et des essais nucléaires » en Polynésie française, de 17h à 19h. Un événement « dans la continuité de la rencontre de haut niveau qui s’est tenue à Paris les 1er et 2 juillet 2021 ». Plus d’explications de notre partenaire Outremers360.

C’est depuis l’INALCO à Paris que ce séminaire aura lieu à 17h ce jeudi, heure de Paris, et à 5h du matin, heure de Tahiti. Il s’agit plus précisément de la deuxième séance de ce séminaire. Une séance durant laquelle Marion Veyssière, conseillère culture et patrimoine auprès de Madame Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, interviendra sur le thème « l’ouverture des archives sur les essais nucléaires en Polynésie française : de la décision politique du président Emmanuel Macron à sa mise œuvre.

Cette séance sera l’occasion de présenter le rôle et l’organisation de cette commission qui réunit, dans un cadre interministériel, les représentants de la Polynésie française avec ceux des différentes administrations et services d’archives conservant des sources documentaires sur le sujet, explique un communiqué des organisateurs. Un panorama du paysage documentaire sera dressé à cette occasion. Il permettra de préciser les fonds d’archives aujourd’hui repérés dans les différents services d’archives.

La méthodologie de travail d’ores et déjà mise en œuvre pour procéder à l’expertise des documents et à l’ouverture de toutes les archives qui peuvent l’être dans le respect du cadre législatif et réglementaire renouvelé qui régit le régime général de communication des archives en France sera explicitée. Il s’agit en effet d’inverser les logiques qui présidaient jusqu’ici pour la communication de ces archives, en facilitant un accès large aux documents sur les essais nucléaires et plus globalement sur l’histoire de la Polynésie française durant cette période et en limitant les restrictions d’accès aux seuls documents comportant des informations dites proliférantes qui ne peuvent être communiqués conformément à la loi.

Enfin, le principe du dispositif imaginé pour rendre public les résultats des travaux de la commission au fur et à mesure de leur avancée et pour en suivre concrètement la progression dans chacun des services d’archives sera présenté.

Informations pratiques :

Le séminaire aura lieu le 21 octobre 2021 de 17h à 19h (heure de Paris) à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), salle 5.05.

65, rue des Grands Moulins

75013 Paris

Une retransmission en visioconférence est prévue (sous réserve du bon fonctionnement de la technique). Pour y assister, il suffit de vous connecter sur la plate-forme de l’Université de Haute-Alsace en suivant ce lien. Retrouvez toutes les informations concernant cette conférence et l’ensemble du cycle 2021-2022 sur le site du CRESAT.