Le débat autour des archives « secret défense » L’accessibilité des archives nationales a refait irruption dans le débat public à l’occasion de la remise du rapport Stora sur la « réconciliation mémorielle » avec l’Algérie. L’accès aux archives est régi par la loi du 15 juillet 2008, qui en principe rend accessible tout document de plus de 50 ans. Mais en 2011, une « instruction générale interministérielle », émanant du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN), précisait qu’un document classé secret-défense, pour être consultable, devait au préalable être déclassifié. Concrètement, chaque document se voit alors apposer un coup de tampon, permettant ensuite sa consultation. Une procédure dénoncée de longue date par les historiens. Car elle est non seulement fastidieuse et décourage les chercheurs, mais elle est contraire à la hiérarchie des normes qui veut qu’une loi soit supérieure à une circulaire. Ce mardi, l’Elysée a annoncé vouloir rendre les archives plus facilement accessibles, notamment en accordant des autorisations par carton et non par document. Déjà certains historiens dénoncent un effet d’annonce trompeur, car la mesure ne concernerait que les archives militaires, mais pas celles conservées par exemple au ministère de l’Intérieur ou aux Archives nationales.