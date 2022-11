Infos pratiques La Machine de Turing, de Benoît Soles Du 11 au 27 novembre au Petit théâtre de la Maison de la culture

9 représentations :

Vendredis 11, 18 et 25 novembre à 19h30

Samedis 12, 19 et 26 novembre à 19h30

Dimanches 13, 20 et 27 novembre à 17h Adulte 4 500 F

Etudiant / -18ans 3 000 F

– 12 ans 2 500 F

Pass famille 12 000 F Billets en vente sur ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour de Tahiti et à Radio1 Fare Ute.