La Maison familiale rurale de Papara s’expose aux Floralies

La Maison familiale rurale enseignement et orientation (MFREO) de Papara participe aux Floralies du 19 au 29 mai à la mairie de Punaauia. L’établissement privé – comme les 6 autres existant en Polynésie – dispense trois types de formation qui permettent aux adolescents de s’orienter vers l’agriculture, la mécanique, la cuisine, l’aide à la personne, etc… après l’obtention du DNB.

Les Floralies commencent jeudi 19 et occuperont les jardins de la mairie de Punaauia jusqu’au 29. Et parmi les horticulteurs qui y participent, on trouvera les élèves et professeurs de la Maison familiale rurale enseignement et orientation (MFREO) de Papara. Leur directeur Cédric Técher profite de l’occasion pour promouvoir l’établissement de formation professionnelle en alternance. « La 4e et 3e d’orientation, 4e Enseignement agricole, c’est pour des jeunes qui ont du mal à suivre un cursus général. Ils peuvent alors venir à la MFR où ils font une formation en alternance, une semaine à la MFR et 2 semaines en entreprise. Là en entreprise il n’y a pas que de l’agriculture, c’est une filière dont l’objectif est qu’ils s’orientent, qu’ils découvrent plusieurs métiers. »

Deux autres formations sont disponibles : le CAP agricole, et le CAP SAPVER (aide à la personne et vente en espace rural). En Polynésie il existe 7 MFR, 3 à Tahiti, une à Taha’a, une à Huahine, une à Rurutu et une à Hao. Ces structures privés financées par l’État existent dans toute la France.