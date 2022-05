Sécurité en mer : on ne plaisante pas avec les alertes de détresse

Le JRCC rappelle à l’ordre : les usagers de la mer sont appelés à se munir d’un moyen de communication, de localisation et de lancer un signal de détresse. En revanche il rappelle que les fusées de détresse sont réservées au signalement des seuls cas de détresse en mer et que la loi punit la communication de fausses informations pouvant donner lieu au déploiement de secours.

Le Haut-commissariat a signalé dans un communiqué deux fausses alertes données au JRCC, qui ont donné lieu au déploiement d’un dispositif de recherche alors que personne n’était en danger. C’est l’occasion de rappeler les règles de sécurité en mer et aussi d’avertir ceux qui prendrait ces alertes à la légère.

Un premier incident s’est déroulé vendredi 13 entre Raiatea et Taha’a : deux personnes parties en mer sans moyens de communication, de localisation ou de donner l’alerte ont subi une avarie et ont trouvé le moyen de rentrer chez eux, mais ils n’ont pas trouvé utile d’en informer leurs proches qui les attendaient. Ces derniers ont alors donné l’alerte au JRCC à 20h30 avant de signaler leur retour sains et saufs à 21h30. Autre fausse alerte, le 15 mai à 18h30 une fusée de détresse a été vue par plusieurs témoins proches du lagon de Punaauia. Plusieurs navires sont alors engagés dans un dispositif de recherche avant qu’un témoin confirme avoir vu la fusée tirée depuis la plage.

Le JRCC rappelle aux usagers de la mer de systématiquement embarquer des moyens de communication, de localisation et de déclenchement d’alerte de détresse. Et aussi de toujours tenir ses proches informés d’un changement de programme. Par ailleurs le JRCC rappelle que la loi interdit le fait de communiquer des fausses informations pouvant provoquer l’intervention des secours, des faits qui peuvent être punis d’une amende et de 2 ans de prison.

Avec communiqué.