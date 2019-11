La marche était trop haute pour Vénus

L’AS Vénus s’est logiquement inclinée face au Racing Besançon lors du 7ème tour de la Coupe de France. L’espoir aura duré une mi-temps, avant que le retour des vestiaires ne scelle définitivement les espoirs des joueurs de Samuel Garcia. Le Racing Besançon était supérieur, et a mieux encaissé la chaleur que les locaux pour s’imposer 4 buts à 1. Vénus doit maintenant se concentrer sur la fin de la première phase du championnat, avant d’aller disputer la O-League en début d’année prochaine.

C’est une belle affiche proposée au Stade Pater de Pirae samedi après-midi. L’AS Vénus, champion en titre, reçoit le Racing Besançon club de National 3 (le cinquième niveau national). La tribune principale est garnie, le match est retransmis à la télévision, et tout le monde attend un exploit des joueurs de Mahina. Le début de match est d’ailleurs à l’avantage de Vénus qui ne parvient pas à concrétiser ses opportunités. La plus grosse occasion est pour Besançon, mais le gardien de Vénus est impérial comme la charnière centrale composée de Poma Potin et Marama Amau. Tauhiti Keck est remuant sur l’aile gauche de Vénus mais il manque de précision dans le dernier geste. Le soleil cogne, et le rythme retombe à la demi-heure de jeu. Besançon pousse sans être véritablement dangereux et Vénus accuse le coup physiquement. Score nul et vierge à la pause, l’espoir est toujours permis.

Le retour des vestiaires propose une autre partition. Besançon n’a aucune intention de laisser le doute s’installer et Mehdi Boudiba profite d’une erreur de Marama Amau pour s’échapper et ouvrir le score. Guillaume Odri double la mise presque dans la foulée en contrôlant de la poitrine un centre venu de la droite avant d’armer une superbe reprise acrobatique. Vénus est temporairement assommé. En 6 minutes. Sur le banc, Samuel Garcia encourage ses joueurs. « Y’a la place ». Tefai Faehau entre en jeu et sonne la révolte. Sur un coup-franc tiré par Mauarii Tehina, Tauhiti Keck remise pour Kevin Barbe qui réduit la marque. Le stade se réveille en même temps que les velléités d’exploit. Il reste 30 minutes. Le but du ko intervient moins de 10 minutes plus tard sur une reprise de Danny Chi qui envoie un salto pour célébrer la future probable qualification des aigles rouges de Besançon. Vénus a des opportunités pour revenir à 3-2 mais « Filou » le capitaine échoue sur le portier adverse. Les numéros 10 ne sont pas en réussite ce samedi, comme le prouve cette frappe largement au dessus des buts du capitaine de Besançon, Grégory Thil. Le soleil disparaît en même temps que les dernières chances de Vénus. Aissa Mezeghrane conclut la marque d’une frappe du gauche qui récompense son excellente prestation sur l’aile droite. Il aura été de loin le bisontin le plus remuant. Le public polynésien, fair-play, applaudit ce dernier but.

Besançon a su faire respecter la hiérarchie et a pris le dessus physiquement au fur et à mesure que le chronomètre défilait. Samuel Garcia, l’entraîneur de Vénus livre comme souvent un constat très lucide à la fin du match.

Besançon se qualifie pour le huitième tour de la Coupe de France qui se déroulera le premier week end du mois de décembre. Les francs-comtois ont pour objectif le tour suivant avec l’espoir de tirer une équipe de Ligue 1 française en 32èmes de finale. Le capitaine Grégory Thil décrit cette qualification comme le gâteau sur la cerise.

Au-delà du football, Tahiti aura encore une fois su démontrer sa capacité d’accueil au Racing Besançon qui repart en métropole avec une valise remplie de souvenirs et d’émotions. Plus qu’une qualification au huitième tour de la Coupe de France, c’est une véritable aventure humaine qu’ils sont venus vivre au fenua.