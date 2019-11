Good vibes sur To’ata avec SOJA

La rencontre était attendue depuis de nombreuses années, et on peut dire sans se tromper que le coup de foudre a eu lieu. Samedi soir, le groupe SOJA et le public polynésien ont partagé un vrai moment de reggae et de complicité.

Soir de grande affluence samedi autour de To’ata, difficile de trouver une place pour se garer, même en deux roues. Et pour cause, l’une des rencontres musicales les plus attendues en Polynésie était sur le point d’avoir lieu. Le groupe SOJA donnait son premier concert sur le fenua après des années à être plébiscité par le public polynésien particulièrement sensible à la musique reggae. Dans une fosse pleine à craquer toute les générations se cotoient. Le reggae a cela de beau qu’il est intergénérationnel. C’est donc devant un public très impatient que le groupe Eono a eu lieu la lourde de tâche d’ouvrir la soirée. Et la jeune formation a plus que fait le job en mettant directement l’ambiance. Une énergie ressentie par les musiciens encore sur un nuage quelques minutes après leur prestation comme le confesse Mitiana, le batteur de Eono.

Le moment fatidique est sur le point d’arriver, sur scène les techniciens s’affairent dans le noir pour installer les instruments des 8 Soldiers of Jah Army. Le calme se fait, et enfin la musique se fait entendre. Le public est en folie et le groupe aussi qui comme une déclaration chante déjà « I Don’t Wanna Wait ». La connexion se fait instantanément entre SOJA et les Polynésiens, comme une rencontre entre deux vieux amis. Le groupe enchaine les titres au rythme effréné au son des cuivres et des percussions, puis des morceaux beaucoup plus cool où les guitares et la voix de Jacob terminent de faire succomber les spectateurs… Ce subtil mélange qui fait la recette parfaite du reggae version SOJA. « C’est la première fois que l’on vient, mais on vous aime déjà Tahiti » déclare le leader du groupe Jacob Hemphill. Moment de communion lorsque que le leader entame « You and Me », repris en cœur par le public. Une communion qui ne se défera pas tout au long du concert au son des plus grands tubes de SOJA : « True Love »,« When We Were Younger »,« Everything Changes », « I Believe »… Le temps passe trop vite pour tout le monde. « If I could spend the rest of my life with my people, I would do it over and over again » chante Jacob Hemphill, sentiment partagé par To’ata. On sent déjà bien que le groupe a du mal à quitter la scène, et le public de son côté ne compte pas le laisser partir. « Not done yet » scandent les spectateurs avec le groupe. Et puis comme une conclusion parfaite, SOJA termine sur le cultissime « Rasta Courage ».« C’était la première fois mais ce n’est certainement pas la dernière » promet Jacob Hemphill, conquis par l’énergie du public local.

Un lien unique s’est définitivement établi entre SOJA et Tahiti. Et pour cause, Jacob Hemphill raconte que c’est après leur premier concert à Hawaii, que le groupe a pris conscience de son impact. La Polynésie est à l’origine de leur succès et SOJA en est particulièrement reconnaissant.

Cette énergie, les spectateurs l’ont aussi ressentie, et chacun repart difficilement de To’ata comme encore transporter par les « good vibes »de SOJA.

Ce dernier concert de l’année organisé par SA Production restera donc dans les mémoires. Avec cette promesse de se retrouver l’année prochaine.