Claude Lelouch revient à Tetiaroa pour son prochain film

Le réalisateur Claude Lelouch est arrivé samedi en Polynésie où il doit rester quatre jours. Il effectue actuellement une croisière aérienne tour du monde pour les repérages de son prochain film, intitulé L’Amour c’est mieux que la vie. Quelques jours de tournage sont prévus en février 2020.

Il n’était pas revenu en Polynésie depuis 1988. Claude Lelouch était l’un des premiers des 198 passagers de la croisière aérienne autour du monde TMR qui ont débarqué samedi après-midi à l’aéroport de Tahiti. Ce jeune homme de 82 ans, décontracté et souriant, est en repérages pour son prochain film, le 51e d’une carrière débutée en 1957. Il s’est rapidement envolé pour Tetiaroa, mais contrairement à ce qu’il avait laissé entendre l’année dernière, il ne s’agira pas de la suite d’Itinéraire d’un enfant gâté, dont certaines scènes avec Jean-Paul Belmondo avaient été tournées à Tetiaroa.

Celui-ci va s’appeler, dit-il, L’Amour c’est mieux que la vie, une formule qu’il utilise souvent en interview en exemple des deux ou trois choses qu’il dit avoir appris dans son existence. « C’est l’histoire de trois copains qui vont vivre des aventures absolument incroyables, et l’un eux va faire le tour du monde (…) et à un moment donné on va sûrement s’arrêter à Tahiti (…).

Le tournage devrait durer un an et va démarrer dès février prochain, dit le réalisateur. Car il tournera une partie de ce film avec le même moyen de transport, à l’occasion du prochain tour du monde TMR en 8 étapes, qui est annoncé du 9 au 29 février 2020.