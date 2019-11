Les candidates au titre de Miss France sont au fenua

Les candidates à l’élection de Miss France 2020 sont arrivées dimanche soir au fenua. Toutes ont été émerveillées par l’accueil traditionnel qui leur a été réservé. « C’est incroyable, magnifique, j’ai un seul mot je suis heureuse » a déclaré la Miss Nord-Pas-de-Calais Florentine Somers.

Les trente prétendantes au titre de Miss France sont arrivées dimanche soir au fenua. Hautes perchées sur leurs chaussures aux talons de couleur grise, elles étaient toutes vêtues d’une robe rose et une coiffure qui laissait libre cours à leur chevelure. Elles ont été accueillies par Marguerite Lai et son groupe de danse O Tahiti. Après avoir couronné notre miss France Vaimalama Chaves ainsi que la présidente du comité Miss France Sylvie Tellier, toutes ont pu apprécier un spectacle ayant pour thème les Tuamotu. Et les Miss régionales n’ont pas pu échapper à la traditionnelle invitation à la danse et elles se sont volontiers prêter au jeu. La Miss Picardie Morgane Fradon et celle du Nord- Pas-de-Calais Florentine Somers ont particulièrement appréciées d’être au fenua et ont été toutes deux très émues.

L’actuelle Miss France qui devra d’ailleurs céder sa couronne dans moins d’un mois, Vaimalama Chaves est honorée de faire découvrir son Pays aux Miss régionales. Elle se dit prête à aider les prétendantes concernant le fenua si et seulement, si précise-t-elle des questions lui soient effectivement posées « sinon je ne dirais rien ». Quant à la charmante et gracieuse Miss Tahiti Matahari Bousquet, toujours le sourire aux lèvres si dit très « contente » de revenir au fenua, sous l’œil attendri de ses parents.

Mais l’arrivée des 30 prétendantes à Miss France 2020 au fenua était bien encadrée. Condition de sécurité du comité Miss France obligent, douze agents de sécurité et de protection rapprochée ont été mis à contribution tout le long de leur parcours pour éviter qu’elles se fassent bousculer, comme nous l’affirme Alexandre.

Lundi matin elles devraient toutes se rendre à la présidente. Et mardi soir elles participeront à un dîner caritatif organisé par l’association « Les Marraines », et les fonds récoltés seront reversés aux foyers Maniniaura de Mahina et Tiai Nui Here de Paea qui s’occupent de jeunes femmes en difficulté.